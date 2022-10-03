Главу Вагайского района сменили из-за проблем со здоровьем

«Только что на заседании районной думы главой Вагайского муниципального района единогласно избран Сергей Сидоренко. Желаю Сергею Михайловичу успехов и плодотворной работы»отметил губернатор Тюменской области.
Ранее Сергей Сидоренк был заместителем главы района, начальником управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений.
Стоит отметить, что Рамай Сунгатулин занимал пост главы в Вагайском районе с 2005 года. О причинах его отставки не сообщается. По словам инсайдеров, отставка Сунгатулина связана с состоянием здоровья.
На заседание приехала депутат облдумы Регина Юхневич, она объяснила свой приезд избранием в местную думу двух депутатов от КПРФ.
«Впервые, после распада СССР, в думу были избраны по двум округам депутаты от партии КПРФ. Желаю нашим смелым женщинам продуктивной работы на благо избирателей»сообщила депутат Региона Юхневич на своей странице в ВК.
В конце сентября «Наш город» отмечал, что заместителем начальника ГИБДД по Тюменской области назначен Василий Ренцанов. Известно, что он начал работать в ОВД с 2003 года.