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Главу Вагайского района сменили из-за проблем со здоровьем

3 октября 10:28
Фото: 1Mi
В понедельник в Вагайском районе на заседании местной думы депутаты выбрали главу, сообщил Александр Моор в своём телеграм-канале. Им стал Сергей Сидоренко. Ранее эту должность занимал Рамай Сунгатулин.

«Только что на заседании районной думы главой Вагайского муниципального района единогласно избран Сергей Сидоренко. Желаю Сергею Михайловичу успехов и плодотворной работы»отметил губернатор Тюменской области.

Ранее Сергей Сидоренк был заместителем главы района, начальником управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений.

Стоит отметить, что Рамай Сунгатулин занимал пост главы в Вагайском районе с 2005 года. О причинах его отставки не сообщается. По словам инсайдеров, отставка Сунгатулина связана с состоянием здоровья.

На заседание приехала депутат облдумы Регина Юхневич, она объяснила свой приезд избранием в местную думу двух депутатов от КПРФ.

«Впервые, после распада СССР, в думу были избраны по двум округам депутаты от партии КПРФ. Желаю нашим смелым женщинам продуктивной работы на благо избирателей»сообщила депутат Региона Юхневич на своей странице в ВК.

В конце сентября «Наш город» отмечал, что заместителем начальника ГИБДД по Тюменской области назначен Василий Ренцанов. Известно, что он начал работать в ОВД с 2003 года.

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#Новости#Александр Мязин#Политика
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