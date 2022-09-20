У губернатора Тюменской области появился новый заместитель

По данным информационного центра правительства Тюменской области, Ольга Мамонтова продолжит также руководить аппаратом губернатора. Также в ее обязанности теперь входит координация и контроль работы Главного правового управления правительства Тюменской области, Управления госзакупок, Управления записи актов гражданского состояния.
Напомним, ранее замом губернатора, курирующим деятельность Главного правового управления правительства, являлась Елена Еремеева. Она была освобождена от должности 5 сентября 2022 года.
Отметим, Ольга Мамонтова начала трудовую деятельность в 1989 году в прокуратуре Ленинского района. С 1999 года работала в администрации города начальником юридического отдела Комитета жилищно-коммунального хозяйства, консультантом-помощником заместителя главы Тюмени, и. о. заместителем председателя комитета по жилью.
С 2018 по 2019 годы проходила государственную гражданскую службу Тюменской области в должности помощника Губернатора Тюменской области. В декабре 2019 года заняла должность главы аппарата губернатора Тюменской области.