У губернатора Тюменской области появился новый заместитель

Отметим, Ольга Мамонтова начала трудовую деятельность в 1989 году в прокуратуре Ленинского района. С 1999 года работала в администрации города начальником юридического отдела Комитета жилищно-коммунального хозяйства, консультантом-помощником заместителя главы Тюмени, и. о. заместителем председателя комитета по жилью.