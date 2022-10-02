В Тюмени двое водителей устроили драку прямо на дороге

«Дыма без огня не бывает. Сколько на человека не кричи, а один раз объяснить доходчиво надежнее. Научен навсегда, теперь максимально аккуратен будет. Выезжая на дорогу, не забывайте, что вы не одни. Уважайте других участников дорожного движения», отметил Максим Б.