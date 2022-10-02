В Тюмени двое водителей устроили драку прямо на дороге

«Поворот на ТЭЦ-2. Мужчина жестоко избил водителя ВАЗ-2114», написал автор видеоролика.
На кадрах также запечатлен момент, как водитель грузового автомобиля вытаскивает ключ зажигания из ВАЗ-2114 и выбрасывает на обочину. О причинах конфликта не сообщается, но в комментариях под постом подписчики сообщества предположили, что водитель легковушки «подрезал» на дороге драчуна.
«Дыма без огня не бывает. Сколько на человека не кричи, а один раз объяснить доходчиво надежнее. Научен навсегда, теперь максимально аккуратен будет. Выезжая на дорогу, не забывайте, что вы не одни. Уважайте других участников дорожного движения», отметил Максим Б.
Часть же тюменцев, вспыльчивого тюменца осудила. Горожане отметили, что таких нервных водителей нужно лишать прав.