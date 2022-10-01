Жительница Тобольска написала песню в поддержку мобилизованных

«Эту песню я написала с целью поддержать в первую очередь смелых храбрых мужчин, не побоявшихся защищать суверенитет нашей страны, а так же поддержать женщин, чьи мужья, мужчины, сыновья и внуки были призваны недавно», написала девушка.