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Жительница Тобольска написала песню в поддержку мобилизованных

1 октября 07:02
Фото: 1Mi
Жительница Тобольска Екатерина Яковлева написала песню в поддержку мобилизованных жителей России. Видеоролик с музыкальной композицией девушка опубликовала на своей VK странице.

«Эту песню я написала с целью поддержать в первую очередь смелых храбрых мужчин, не побоявшихся защищать суверенитет нашей страны, а так же поддержать женщин, чьи мужья, мужчины, сыновья и внуки были призваны недавно», написала девушка.

В комментариях под опубликованным видеороликом тоболяки выразили благодарность девушке. Ролик набрал уже около пятидесяти тысяч просмотров и полутора тысяч лайков.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил на начале частичной мобилизации, в рамках которой призовут порядка трехсот тысяч резервистов. В первую очередь на службу будут призваны жители России, имеющие опыт участия в боевых действиях.

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