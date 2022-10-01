Тюменский чиновник отправил сына участвовать в СВО

«Когда мы проводили сына, жена сказала: „Теперь я мать солдата“. И я считаю, это тоже гордость. Потому что это наше общее дело. Те ребята, которые сейчас находятся в составе батальонов, чувствуют нашу заботу — заботу правительства Тюменской области и простых людей», отметил Евгений Воробьев.