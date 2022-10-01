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Тюменский чиновник отправил сына участвовать в СВО

1 октября 11:25
Фото: Информационный центр Правительства ТО
Сын председателя Координационного совета национальных объединений Тюменской области Евгения Воробьева отправился на военную службу. Об этом накануне заявил во время патриотической акции «Вместе навсегда».
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Тюмень

По словам Воробьева, повестка сыну пришла на прошлой неделе. Сейчас он уже проходит учение в Белгородской области.

«Когда мы проводили сына, жена сказала: „Теперь я мать солдата“. И я считаю, это тоже гордость. Потому что это наше общее дело. Те ребята, которые сейчас находятся в составе батальонов, чувствуют нашу заботу — заботу правительства Тюменской области и простых людей», отметил Евгений Воробьев.

Ранее «Наш Город» писал, что 30 сентября в Тюмени на Цветном бульваре состоялось патриотической мероприятие «Вместе навсегда!» в знак поддержки референдумов о вхождении в состав Российской Федерации ЛНР и ДНР. Участие в акции приняли сотни жителей областной столицы — горожане, общественники и представители политических партий и различных организаций.

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