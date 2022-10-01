Тюменский чиновник отправил сына участвовать в СВО

По словам Воробьева, повестка сыну пришла на прошлой неделе. Сейчас он уже проходит учение в Белгородской области.
«Когда мы проводили сына, жена сказала: „Теперь я мать солдата“. И я считаю, это тоже гордость. Потому что это наше общее дело. Те ребята, которые сейчас находятся в составе батальонов, чувствуют нашу заботу — заботу правительства Тюменской области и простых людей», отметил Евгений Воробьев.
Ранее «Наш Город» писал, что 30 сентября в Тюмени на Цветном бульваре состоялось патриотической мероприятие «Вместе навсегда!» в знак поддержки референдумов о вхождении в состав Российской Федерации ЛНР и ДНР. Участие в акции приняли сотни жителей областной столицы — горожане, общественники и представители политических партий и различных организаций.