В тюменском селе Успенка отремонтировано шесть улиц

«Дорожные службы обновили покрытие на шести улицах и переулках. Отремонтированы пер. Механизаторов, Садовый и Московский тракт. Проведены работы на ул. 55 лет Победы, Механизаторов и Энергетиков»сообщает ГУС по Тюменской области.
Все работы выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Стоит отметить, что в прошлом году дорожники отремонтировали в селе тоже шесть улиц.
Напомним, в 2021 году утвержден обновленный паспорт национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ранее он назывался «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Документ приведен в соответствие с Указом Президента России от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
Национальный проект ориентирован на достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни». Основной целевой показатель проекта — обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85% к 2024 году.
Тюменская область принимает участие в реализации проекта с 2017 года, когда федеральный проект реализовывался лишь в 38 крупнейших агломерациях страны.
Ранее «Наш город» сообщал, что около Тюмени в поселке Комарово оборудуют выезд на трассу Р-254 «Иртыш». В 2023 году будет разработан проект дороги.