Около Тюмени в поселке Комарово оборудуют новый выезд

Сегодня «Наш город» сообщал, что жители тюменских деревень Тоболово, Завьялово и Кукарцево пожаловались на плохую дорогу. По их словам, дефекты появились после работы тяжелой техники, которая была задействована в реконструкции трассы в деревню Михайловка.