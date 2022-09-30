Около Тюмени в поселке Комарово оборудуют новый выезд

На эти цели выделяют 2,7 млн рублей.
Подрядная организация должна будет подготовить проект на основе генплана Тюмени. Для выполнения контракта будут проведены инженерно-геологические работы. Организация должна проверить территорию на наличие памятников.
Проект новой дороги должен быть закончен в середине 2023 года.
Сегодня «Наш город» сообщал, что жители тюменских деревень Тоболово, Завьялово и Кукарцево пожаловались на плохую дорогу. По их словам, дефекты появились после работы тяжелой техники, которая была задействована в реконструкции трассы в деревню Михайловка.