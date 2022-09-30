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Около Тюмени в поселке Комарово оборудуют новый выезд

30 сентября 10:27
Фото: 1Mi
На сайте Госзакупок появился лот на проектирование и изыскательские работы для строительства нового выезда на трассу Р-254 «Иртыш» в поселке Комарово (около Тюмени). Подрядная организация должна отремонтировать улицу Посадскую.

На эти цели выделяют 2,7 млн рублей.

Подрядная организация должна будет подготовить проект на основе генплана Тюмени. Для выполнения контракта будут проведены инженерно-геологические работы. Организация должна проверить территорию на наличие памятников.

Проект новой дороги должен быть закончен в середине 2023 года.

Сегодня «Наш город» сообщал, что жители тюменских деревень Тоболово, Завьялово и Кукарцево пожаловались на плохую дорогу. По их словам, дефекты появились после работы тяжелой техники, которая была задействована в реконструкции трассы в деревню Михайловка.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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