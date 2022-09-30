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В Ишимском районе дорожники разбили дорогу, ремонтируя другую

30 сентября 05:47
Фото: 1Mi
Жители ишимских деревень Тоболово, Завьялово и Кукарцево остались без нормальной автодороги. По словам местных жителей, дефекты на дорожном покрытии появились во время работ по реконструкции дороги в деревню Михайловка — под тяжестью машин, груженых гравием, образовались ямы и выбоины.

И теперь селянам приходится передвигаться на автомобилях с максимальной скоростью 10-20 километров в час. Фотографии разбитой дороги ишимцы опубликовали в сообществе Ишим пере Подслушано.

«Дорогу Завьялово/Тоболово/ Кукарцево/ Десятова разбили, делая другую — в деревню Михайловка. Обещали восстановить, но, видимо, либо забыли, либо снега ждут. Дорожники, установили знаки 50/70 километров в час, но сейчас здесь нельзя ехать более 10/20 километров», пожаловались ишимцы.

В комментариях под постом тюменцы отметили, что селянам следует обращаться в прокуратуру и в администрацию района. В противном случае, может произойти трагедия — ведь даже скорая не успеет доехать до человека, которому стало плохо.

«Россия-матушка скатывается в дореволюционный период. Что про деревни говорить. Тут окраины города не лучше», отметил Анатолий С.

#Новости#Дороги#Ишимский район#Ремонт#Деревни#Качество дорог#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Общество
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