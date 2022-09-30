В Ишимском районе дорожники разбили дорогу, ремонтируя другую

И теперь селянам приходится передвигаться на автомобилях с максимальной скоростью 10-20 километров в час. Фотографии разбитой дороги ишимцы опубликовали в сообществе Ишим пере Подслушано.
«Дорогу Завьялово/Тоболово/ Кукарцево/ Десятова разбили, делая другую — в деревню Михайловка. Обещали восстановить, но, видимо, либо забыли, либо снега ждут. Дорожники, установили знаки 50/70 километров в час, но сейчас здесь нельзя ехать более 10/20 километров», пожаловались ишимцы.
В комментариях под постом тюменцы отметили, что селянам следует обращаться в прокуратуру и в администрацию района. В противном случае, может произойти трагедия — ведь даже скорая не успеет доехать до человека, которому стало плохо.
«Россия-матушка скатывается в дореволюционный период. Что про деревни говорить. Тут окраины города не лучше», отметил Анатолий С.