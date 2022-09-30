Мобилизованным тюменцам разрешили жениться в день обращения

«Если один из вступающих в брак не может явиться в орган ЗАГС по уважительной причине, государственная регистрация заключения брака может быть проведена в иной организации в присутствии лиц, вступающих в брак. Брак могут заключить, в том числе, в пунктах пребывания в связи с частичной мобилизацией», пояснили в администрации.
Сколько уже мобилизованных жителей областной столицы заключили брак пока неизвестно. «Наш Город» направил официальный запрос в областной комитет ЗАГС, Официальные комментарии ожидаются.
Между тем горожане считают, что «свадебного бума» в Тюмени не будет — переносят даты свадьбы те, у кого торжества были запланированы на октябрь–ноябрь этого года.
«У многих были планы зарегистрироваться в ноябре, октябре, но в связи с мобилизацией они вынуждены передвинуть дату», отметила Юлия Ш.