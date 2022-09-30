Мобилизованным тюменцам разрешили жениться в день обращения

«Если один из вступающих в брак не может явиться в орган ЗАГС по уважительной причине, государственная регистрация заключения брака может быть проведена в иной организации в присутствии лиц, вступающих в брак. Брак могут заключить, в том числе, в пунктах пребывания в связи с частичной мобилизацией», пояснили в администрации.