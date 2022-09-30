nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мобилизованным тюменцам разрешили жениться в день обращения

30 сентября 07:57
Фото: 1Mi
Мобилизованные тюменцы могут заключать браки в день подачи заявления. Подать его можно, в том числе, через сайт Госулуги. Правда, необходимо предоставить документ, например повестку или извещение, выданные военкоматом о призыве по частичной мобилизации, сообщили «Нашему Городу» в администрации Тюмени.

«Если один из вступающих в брак не может явиться в орган ЗАГС по уважительной причине, государственная регистрация заключения брака может быть проведена в иной организации в присутствии лиц, вступающих в брак. Брак могут заключить, в том числе, в пунктах пребывания в связи с частичной мобилизацией», пояснили в администрации.

Сколько уже мобилизованных жителей областной столицы заключили брак пока неизвестно. «Наш Город» направил официальный запрос в областной комитет ЗАГС, Официальные комментарии ожидаются.

Между тем горожане считают, что «свадебного бума» в Тюмени не будет — переносят даты свадьбы те, у кого торжества были запланированы на октябрь–ноябрь этого года.

«У многих были планы зарегистрироваться в ноябре, октябре, но в связи с мобилизацией они вынуждены передвинуть дату», отметила Юлия Ш.

#Новости#Регистрация#Браки#Тюменская область#Мобилизация#ЗАГС#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25