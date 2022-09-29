В тюменской многоэтажке на голову мужчины упал электромагнитный замок

«Все живы, но синяки и шишки приличные остались. Надеюсь, управляющая компания хотя бы немного повысит уровень ответственности к таким вещам. По состоянию видно, что замок не первый день „на соплях“ болтается, а со мной были дети 6 и 1.5 года и если бы они первые выходили, а не я», написал тюменец в сообществе ЧС Тюмень.
В комментариях под опубликованным постом на удивление претензии мужчины тюменцы не поддержали. Подписчики сообщества отметили, что не надо было ждать, когда замок упадет — нужно было предпринимать меры заранее.
«Берёшь или гаечный ключ, или отвёртку, или на чём он там держится, и легко и не принуждённо крепишь этот магнит. А не ждёшь, когда твоему ребёнку, не дай Бог, конечно, на голову упадёт», написал Ваня В.
Добавим, дом на улице Николая Семенова, 27 обслуживает УК «Русь». Предприятие работает на тюменском рынке на протяжении 14 лет. В минувшем году УК понесла убытки — выручка снизилась на 14% до 482 миллионов рублей, чистая прибыль упала на 50% до 10 миллионов рублей.
Отзывы в интернете тоже не положительные. В основном горожане жалуются на то, что УК «Русь» не справляется со своими прямыми обязанностями.