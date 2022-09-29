В тюменской многоэтажке на голову мужчины упал электромагнитный замок

«Все живы, но синяки и шишки приличные остались. Надеюсь, управляющая компания хотя бы немного повысит уровень ответственности к таким вещам. По состоянию видно, что замок не первый день „на соплях“ болтается, а со мной были дети 6 и 1.5 года и если бы они первые выходили, а не я», написал тюменец в сообществе ЧС Тюмень.