В Тюмени неизвестный сообщил СМИ о бомбе в школе

В учебное заведение были незамедлительно направлены специалисты для обследования. Опасных предметов в школе не обнаружили.
Напомним, в этом году тюменские школы и детские сады минировали несколько раз. В конце мая было зарегистрировано сообщение о подложенной бомбе в школе № 25, детском саду № 112, в марте — в школе № 5, в январе — в ряде других школ.
Кроме того, в июне из-за поступившего сообщения о минировании были эвакуированы студенты и преподаватели одного из корпусов Тюменского госуниверситета.