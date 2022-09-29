nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени неизвестный сообщил СМИ о бомбе в школе

29 сентября 06:09
Фото: 1Mi
В Тюмени неизвестный угрожал активировать взрывное устройство в общеобразовательной школе № 2. Письмо с угрозами поступило накануне на почту одного из средств массовой информации Тюменской области, рассказали «Нашему Городу» в УМВД.
Сюжет
Тюмень

В учебное заведение были незамедлительно направлены специалисты для обследования. Опасных предметов в школе не обнаружили.

Напомним, в этом году тюменские школы и детские сады минировали несколько раз. В конце мая было зарегистрировано сообщение о подложенной бомбе в школе № 25, детском саду № 112, в марте — в школе № 5, в январе — в ряде других школ.

Кроме того, в июне из-за поступившего сообщения о минировании были эвакуированы студенты и преподаватели одного из корпусов Тюменского госуниверситета.

#Новости#Взрывчатые вещества#Бомба#Угрозы#Эвакуация#Школы#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25