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РЭО предлагает учредить в октябре экологическую неделю

29 сентября 18:09
Фото: piqsels.com
Российский экологический оператор (РЭО) обратился в Минприроды с инициативой учредить Российскую экологическую неделю с 10 по 16 октября 2022 года. В ее рамках пройдут форум, сбор макулатуры, экологические дни в учебных учреждениях и субботники.

По информации tass.ru, глава РЭО Денис Буцаев анонсировал проведение РЭН более чем в 50 регионах РФ. В программу экологической недели включено свыше 100 мероприятий по всей стране, к участию в них планируется привлечь свыше 10 тысяч человек. В их числе - организации, связанные с отраслью обращения с отходами, региональные операторы, учебные учреждения, а также добровольцы и неравнодушные к теме экологии россияне.

РЭО озвучил программу предстоящей экологической недели. Российский экологический форум 2022 пройдет с 10 по 11 октября, Всероссийский день приема макулатуры 12 октября, дни экологии в школах с 13 по 14 октября, День переработки электроники 14 октября, субботники в регионах 15 и 16 октября.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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