РЭО предлагает учредить в октябре экологическую неделю

По информации tass.ru, глава РЭО Денис Буцаев анонсировал проведение РЭН более чем в 50 регионах РФ. В программу экологической недели включено свыше 100 мероприятий по всей стране, к участию в них планируется привлечь свыше 10 тысяч человек. В их числе - организации, связанные с отраслью обращения с отходами, региональные операторы, учебные учреждения, а также добровольцы и неравнодушные к теме экологии россияне.