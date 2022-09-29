Медицина будущего и спасение тяжелых пациентов: клеточная лаборатория в Донецке

В Донецком крае тема лечения ожогов и производственных травм была актуальна с самого начала работы шахт и промышленных предприятий города. Взрывы на рудниках от скопления метана, пожары в шахтах случались и в дореволюционную эпоху, и во времена советской власти, случаются и в нынешнее время. К примеру, шахты им. Засядько и им. Абакумова находятся особенно глубоко под землей — там аварии приводили к десяткам, иногда сотням пострадавших. В свое время уровень травматизма в регионе превышал средний показатель по Украине в 20 раз! Механические травмы от обрушения породы, обширные ожоги и отравления угарным газом могли сочетаться между собой, осложняя оказание помощи рабочим. И требуя разностороннего подхода к лечению.