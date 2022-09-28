Тюменцы, получившие повестки по ошибке, возвращаются домой

Напомним, в воскресенье, 25 сентября, с обращением к тюменцам выступил губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона отметил, что в связи с тем, что зарегистрированы случаи вручения повесток жителям, которые не должны быть призваны, на данный момент в военкоматах ведется работа по проверке документов мобилизованных.