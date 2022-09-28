nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменцы, получившие повестки по ошибке, возвращаются домой

28 сентября 07:30
Фото: Информационный центр Правительства ТО
Мобилизованные тюменцы, которым ошибочно вручили повестки, едут домой. По словам многодетного отца Евгения, одного из мобилизованных ранее, сегодня он возвращается к семье.

«Получил повестку, приехал на сборный пункт. Стали разбираться с моими документами и после того, как выяснили, что я многодетный сказали, что отпускают домой. Вошли в положение», отметил Евгений.

Напомним, в воскресенье, 25 сентября, с обращением к тюменцам выступил губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона отметил, что в связи с тем, что зарегистрированы случаи вручения повесток жителям, которые не должны быть призваны, на данный момент в военкоматах ведется работа по проверке документов мобилизованных.

«Люди, которые не соответствуют критериям призыва, уже возвращаются домой», подчеркнул Александр Моор.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне глава региона побывал в воинской части-формирователе. Губернатор проверил в каких условиях проживают мобилизованные жители Тюменской области.

#Новости#Военнослужащие#Военные#Призывники#Призыв#Александр Моор#Мобилизация#Военкомат#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25