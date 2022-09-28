Тюменцы, получившие повестки по ошибке, возвращаются домой

«Получил повестку, приехал на сборный пункт. Стали разбираться с моими документами и после того, как выяснили, что я многодетный сказали, что отпускают домой. Вошли в положение», отметил Евгений.
Напомним, в воскресенье, 25 сентября, с обращением к тюменцам выступил губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона отметил, что в связи с тем, что зарегистрированы случаи вручения повесток жителям, которые не должны быть призваны, на данный момент в военкоматах ведется работа по проверке документов мобилизованных.
«Люди, которые не соответствуют критериям призыва, уже возвращаются домой», подчеркнул Александр Моор.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне глава региона побывал в воинской части-формирователе. Губернатор проверил в каких условиях проживают мобилизованные жители Тюменской области.