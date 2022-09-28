Самая полная история добычи угля на Донбассе

Григорий Капустин родился в 1680 году в селе Даниловском Костромского уезда (сейчас город Данилов Ярославской области). Его отец был церковным старостой и подьячим приказной избы. Также подьячим местные крестьяне избрали и его сына, эту должность он занимал на протяжении 17 лет, параллельно занимаясь изысканиями руд и минералов в родных краях. Прослышав, что в Петербурге набирают команду горноразведчиков (так тогда называли геологов), Капустин написал письмо ее руководителю Василию Лодыгину и попросил принять его в состав рудознатцев. С разрешения Сената просьба крестьянина была удовлетворена. Его вызвали из родного села. На протяжении четырех лет Капустин проводил изыскания руд на Севере России, а в 1721 году получил задание исследовать Азовскую губернию. Отсюда поступали сообщения о находках железных руд. Капустин выезжает в районы, расположенные по течению Дона и Северского Донца. Здесь он обнаруживает месторождения каменного угля и передает добытые образцы в столицу.