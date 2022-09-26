Власти Тюмени изменили планы по реновации Лесобазы

Ранее «Наш город» писал, что не все жители города готовы к переменам. Так, тюменец из Зареки пообещал стрелять в тех, кто подойдет к его жилью. Напомним, здесь власти хотят отдать под КРТ огромный участок земли, на котором расположен частный сектор.