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Власти Тюмени изменили планы по реновации Лесобазы

26 сентября 03:34
Фото: 1Mi
В Тюмени скорректировали планы по комплексному развитию территории в районе Лесобазы. Из перечня зданий, подлежащих сносу в границах улиц Мельникайте — Дамбовская, пропали три дома. Документ с соответствующими изменениями был опубликован 23 сентября.
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Согласно документу, под комплексное развитие территории попадает 8 гектаров, расположенные в районе улиц Мельникайте — Дамбовская. Сейчас в документе указано, что здесь должны снести 58 жилых домов. Ранее их количество составляло 61.

Под реновацию попадут улицы Волоколамская, Шеленкова, Заимка-Волга, Промышленная и Холодильная. Предполагается, что частную жилую застройку здесь заменят на многоэтажки от 8 до 25 этажей. Также на территории появятся объекты социальной инфраструктуры: детские сады, школы, медучреждения, спортивные центры и площадки.

На освоение территории застройщику дается пять лет.

Ранее «Наш город» писал, что не все жители города готовы к переменам. Так, тюменец из Зареки пообещал стрелять в тех, кто подойдет к его жилью. Напомним, здесь власти хотят отдать под КРТ огромный участок земли, на котором расположен частный сектор.

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