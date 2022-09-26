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Тюменцам обещают похолодание до — 3 и дождь со снегом

26 сентября 02:07
Фото: 1Mi
Начавшаяся рабочая неделя будет в Тюмени по-настоящему осенней. По прогнозам синоптиков, в ночные часы температура воздуха опустится до -3, а днем не превысит + 7. Сегодня, 26 сентября, в областной столице ожидается пасмурная и ветреная погода.
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Тюмень

В ночные часы термометры покажут — 1 + 3, днем не поднимутся выше + 3 + 4, скорость ветра составит 4,8 — 8,5 метров в секунду.

Во вторник, 27 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода и — 1 + 1 в темное время суток, + 1 + 2 в дневные часы.

В среду метеорологи обещают жителям Тюмени осадки в виде дождя со снегом. Ночная температура воздуха составит 0 — 2, в светлое время суток + 1 + 2.

Четверг и пятница, 29 и 30 сентября, пройдут без осадков. Ночью термометры покажут — 1 — 3, днем поднимутся до + 3 + 4.

В субботу и воскресенье немного потеплеет. В ночные часы ожидается 0 + 2, в светлое время суток столбики термометров покажут + 5 + 7. Осадки в эти дни маловероятны.

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