Тюменцам обещают похолодание до — 3 и дождь со снегом

Начавшаяся рабочая неделя будет в Тюмени по-настоящему осенней. По прогнозам синоптиков, в ночные часы температура воздуха опустится до -3, а днем не превысит + 7. Сегодня, 26 сентября, в областной столице ожидается пасмурная и ветреная погода.

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