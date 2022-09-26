Тюменцам обещают похолодание до — 3 и дождь со снегом

В ночные часы термометры покажут — 1 + 3, днем не поднимутся выше + 3 + 4, скорость ветра составит 4,8 — 8,5 метров в секунду.
Во вторник, 27 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода и — 1 + 1 в темное время суток, + 1 + 2 в дневные часы.
В среду метеорологи обещают жителям Тюмени осадки в виде дождя со снегом. Ночная температура воздуха составит 0 — 2, в светлое время суток + 1 + 2.
Четверг и пятница, 29 и 30 сентября, пройдут без осадков. Ночью термометры покажут — 1 — 3, днем поднимутся до + 3 + 4.
В субботу и воскресенье немного потеплеет. В ночные часы ожидается 0 + 2, в светлое время суток столбики термометров покажут + 5 + 7. Осадки в эти дни маловероятны.