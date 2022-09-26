Как художник Коровин Россию спас и Францию покорил

В начале 18 века подобным навыком отечественные солдаты не обладали вовсе. Но за считанные месяцы научились не только мастерски прятать орудия, красить обмундирование и сооружения и даже мастерить реалистичные чучела, отвлекавшие огонь противников на себя. Существенный вклад в эту новую для наших военных науку привнес художник Коровин.
Теперь, зная эту небольшую деталь, вы сможете другими глазами посмотреть на полотна живописца. Оценить его мастерство работы с цветом и тенью можно прямо сейчас – разглядев картину «Ночной Париж», хранящейся в коллекции Донецкого художественного музея. Смотрите новый выпуск проекта «В рамках Донбасса».