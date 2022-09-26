nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Как художник Коровин Россию спас и Францию покорил

26 сентября 16:17
А знаете ли вы, что легендарный живописец Константин Коровин во времена Первой мировой войны служил консультантом по маскировке в штабе русской армии?

В начале 18 века подобным навыком отечественные солдаты не обладали вовсе. Но за считанные месяцы научились не только мастерски прятать орудия, красить обмундирование и сооружения и даже мастерить реалистичные чучела, отвлекавшие огонь противников на себя. Существенный вклад в эту новую для наших военных науку привнес художник Коровин.

Теперь, зная эту небольшую деталь, вы сможете другими глазами посмотреть на полотна живописца. Оценить его мастерство работы с цветом и тенью можно прямо сейчас – разглядев картину «Ночной Париж», хранящейся в коллекции Донецкого художественного музея. Смотрите новый выпуск проекта «В рамках Донбасса».

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Видео
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25