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Реновация Зареки: тюменец пообещал стрелять в тех, кто подойдет к его жилью

25 сентября 11:18
Фото: 1Mi
Жители Заречного микрорайона в Тюмени встретились с депутатом гордумы Лазаревым. На встрече с депутатом один из местных жителей пообещал открыть стрельбу, если кто-то приблизится к его дому.
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Тюмень

Видеоролик, на котором запечатлена данная встреча, уже облетел все городские социальные сети.

«У меня новый коттедж построен. Я стрелять буду», заявил тюменец.

Остальные жители Зареки угрожать депутату на встрече не стали, но попросили его передать руководству администрации, что свои дома отдавать не намерены.

В комментариях под опубликованным видео тюменцы протестующих поддержали.

«Люди против, потому что компенсация по кадастровой стоимости, а ее за последний год снизили больше, чем в два раза. Везде земли дорожают, а в районах, попавшим по КРТ, наоборот. Все дешевеет. Вот и получается, что за двухэтажный кирпичный дом дадут столько же денег, как за квартиру. А у многих людей там хозяйство. И это лишь малая доля проблем и недовольства», отметили тюменцы.

Напомним, в начале сентября губернатор Тюменской области Александр Моор постановление подписал о КТР участка земли в границах улиц Красноармейская — Заозерная — 2-я Луговая — Береговая. В связи с реновацией под снос попадают около 330 жилых домов.

Жители Зареки поделились на два лагеря - одни сейчас собирают подписи под письмом во все инстанции и хотят свои дома защитить, а другие давно мечтают обменять свои лачуги на комфортное жилье.

#Новости#Тюмень#Снос домов#Заречный мкрн.#Реновация#Александр Моор#Угрозы#Администрация#Валентина Бурнашева#Общество
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