Реновация Зареки: тюменец пообещал стрелять в тех, кто подойдет к его жилью

«Люди против, потому что компенсация по кадастровой стоимости, а ее за последний год снизили больше, чем в два раза. Везде земли дорожают, а в районах, попавшим по КРТ, наоборот. Все дешевеет. Вот и получается, что за двухэтажный кирпичный дом дадут столько же денег, как за квартиру. А у многих людей там хозяйство. И это лишь малая доля проблем и недовольства», отметили тюменцы.