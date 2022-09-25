Реновация Зареки: тюменец пообещал стрелять в тех, кто подойдет к его жилью

Видеоролик, на котором запечатлена данная встреча, уже облетел все городские социальные сети.
«У меня новый коттедж построен. Я стрелять буду», заявил тюменец.
Остальные жители Зареки угрожать депутату на встрече не стали, но попросили его передать руководству администрации, что свои дома отдавать не намерены.
В комментариях под опубликованным видео тюменцы протестующих поддержали.
«Люди против, потому что компенсация по кадастровой стоимости, а ее за последний год снизили больше, чем в два раза. Везде земли дорожают, а в районах, попавшим по КРТ, наоборот. Все дешевеет. Вот и получается, что за двухэтажный кирпичный дом дадут столько же денег, как за квартиру. А у многих людей там хозяйство. И это лишь малая доля проблем и недовольства», отметили тюменцы.
Напомним, в начале сентября губернатор Тюменской области Александр Моор постановление подписал о КТР участка земли в границах улиц Красноармейская — Заозерная — 2-я Луговая — Береговая. В связи с реновацией под снос попадают около 330 жилых домов.
Жители Зареки поделились на два лагеря - одни сейчас собирают подписи под письмом во все инстанции и хотят свои дома защитить, а другие давно мечтают обменять свои лачуги на комфортное жилье.