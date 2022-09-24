Премия FishCorr вручена журналистам за освещение проблем экологии

Во время приветственного слова к участникам премии FishCorr Шестаков отметил, что Россия имеет огромные запасы уникальных биоресурсов, которые важно эффективно использовать, для этого нужно заботиться о поддержании экологического баланса. По его словам, очень важно, чтобы журналисты освещали тему устойчивости и перспективности развития рыбохозяйственного комплекса, потому что это направление имеет огромное значение для продовольственного суверенитета страны.