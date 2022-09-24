Премия FishCorr вручена журналистам за освещение проблем экологии

Росрыболовство и ФГБУ «Главрыбвод» отметили журналистов, которые представили лучшие материалы для медиа о сохранении водных биологических ресурсов (ВБР), решении экологических проблем и развития рыбохозяйственной отрасли.
Церемония награждения премии проводится в третий раз. В этом году на участие в ней было подано более 100 заявок от журналистов со всей страны. По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, интерес к этому конкурсу вырос вдвое, передает newia.ru.
Во время приветственного слова к участникам премии FishCorr Шестаков отметил, что Россия имеет огромные запасы уникальных биоресурсов, которые важно эффективно использовать, для этого нужно заботиться о поддержании экологического баланса. По его словам, очень важно, чтобы журналисты освещали тему устойчивости и перспективности развития рыбохозяйственного комплекса, потому что это направление имеет огромное значение для продовольственного суверенитета страны.
«В этом году показатель вырос в 2 раза, всего более 100 заявок. Уверен, что национальная премия FishCorr поспособствует дальнейшему развитию российской журналистики», — добавил он.
По итогам премии награду за лучший материал для федеральных медиа получила корреспондент и заведующая Дальневосточным бюро ВГТРК Ксения Колчина.
Награды за лучшую ТВ-программу по теме развития рыбохозяйственной отрасли и восстановления ВБР был удостоен спецкор службы информации ГТРК «Санкт-Петербург» Леонид Апанасов.
Корреспондент и шеф-редактор ГТРК «Калининград» Алексей Анкудинов представил лучший материал для региональных СМИ. Победителем в номинации за лучший материал в отраслевых изданиях стал редактор Fishnews.ru Алексей Середа.
Дипломом I степени за активное освещение вопросов экологии и сохранения водных биоресурсов награждена Ильзина Егорова («Вести-Карелия»). Лучший фотоматериал на тему развития рыбопромышленной отрасли и восстановления водных биоресурсов сделал Юрий Смитюк из ТАСС. Начальник службы по связям с общественностью и средствами массовой информации ООО «Газпром инвест» Аида Ацугба удостоена диплома I степени за лучший пресс-релиз по этой же теме. А лучшую студенческую работу представила начальник управления массовых коммуникаций и медиапроектов ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет», главный редактор астраханской газеты «Вести АГТУ», Яна Левина.