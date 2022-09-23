ВТБ запустил депозиты в юанях для бизнеса

«ВТБ заинтересован в развитии экспортно-импортных операций с Китаем. Мы видим рост товарооборота между Россией и Китаем, многие наши клиенты перестраивают логистические и товарные цепочки, растёт экспорт и импорт, в расчётах российские компании и их китайские контрагенты постепенно переходят на национальные валюты. Депозиты для юридических лиц — это удобный инструмент для размещения ликвидности в юанях, которая, в свою очередь, позволит нам сформировать пассивную базу под кредитование в китайской валюте»,сказал старший вице-президент Виталий Сергейчук.