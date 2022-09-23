Тюменцы устроили потасовку из-за выпившего мужчины

«22 сентября среди белого дня трое парней избивают мужчину, обзывают наркоманом. Хотя это ложь. Они сами пьяные. Мужчина просто выпил и сидел спокойно на лавочке. Этим молодым людям с врагом бы бороться, а не на мирных жителей нападать», прокомментировала женщина.