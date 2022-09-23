Тюменцы устроили потасовку из-за выпившего мужчины

Только благодаря неравнодушным прохожим, вразумившим обидчиков, возможной трагедии удалось избежать. Неизвестно, чем бы завершилась вся ситуация, если бы за тюменца никто не заступился.
«22 сентября среди белого дня трое парней избивают мужчину, обзывают наркоманом. Хотя это ложь. Они сами пьяные. Мужчина просто выпил и сидел спокойно на лавочке. Этим молодым людям с врагом бы бороться, а не на мирных жителей нападать», прокомментировала женщина.
В комментариях под постом подписчики сообщества поведение молодых тюменцев осудили.
«Страшно. Вот так, не дай бог, плохо станет человеку или инсульт. Такие нелюди придут на „помощь“ и добьют», отметила Анжелика М.
«Наш Город» отправил запрос в УМВД по поводу произошедшей потасовки. Официальные комментарии ожидаются.