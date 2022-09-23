nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменцы устроили потасовку из-за выпившего мужчины

23 сентября 07:06
Фото: 1Mi
Жители тюменского двора на улице Николая Ростовцева, 20, заступились за выпившего мужчину, на которого напали трое молодых людей. Видеоролик с конфликтом, произошедшем накануне, опубликовала в сообществе ЧС Тюмень местная жительница.
Сюжет
Полиция

Только благодаря неравнодушным прохожим, вразумившим обидчиков, возможной трагедии удалось избежать. Неизвестно, чем бы завершилась вся ситуация, если бы за тюменца никто не заступился.

«22 сентября среди белого дня трое парней избивают мужчину, обзывают наркоманом. Хотя это ложь. Они сами пьяные. Мужчина просто выпил и сидел спокойно на лавочке. Этим молодым людям с врагом бы бороться, а не на мирных жителей нападать», прокомментировала женщина.

В комментариях под постом подписчики сообщества поведение молодых тюменцев осудили.

«Страшно. Вот так, не дай бог, плохо станет человеку или инсульт. Такие нелюди придут на „помощь“ и добьют», отметила Анжелика М.

«Наш Город» отправил запрос в УМВД по поводу произошедшей потасовки. Официальные комментарии ожидаются.

#Новости#Алкоголь#Полиция#Тюмень#Драка#УМВД#Конфликты#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25