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Российские авиакомпании вернут деньги за билеты пассажирам-призывникам

23 сентября 08:19
Фото: 1Mi
Российские авиакомпании вернут деньги за билеты пассажирам-призывникам в 100%-м размере. О полном возвращении суммы купленных до 21 сентября авиабилетов уже заявили Аэрофлот, S7, Победа и Россия.
Сюжет
Тюмень

Для того чтобы получить денежные средства за несостоявшийся полет, необходимо обратиться по месту приобретения авиабилета и предъявить один из документов:

  • мобилизационное предписание с документами, подтверждающими, что воинская часть, к которой приписан гражданин, переведена в военное состояние;
  • повестку;
  • документы (в свободной форме), подтверждающие, что гражданин обращался за разрешением на выезд с места жительства, и ему было в этом отказано, с представлением документов, подтверждающих его нахождение на воинском учёте;
  • документы о том, что гражданин состоит на воинском учёте, обратился за разрешением на выезд с места жительства, и ответ им ещё не получен в течение первых 30 дней с даты введения мобилизации в Российской Федерации (обращения граждан рассматриваются в соответствии с 59-ФЗ в течение 30 дней с даты поступления).

В случае необходимости за возвратом денег за купленные билеты может обратиться доверенное лицо при наличии копии документов призывника и доверенности, выданной нотариусом или командиром воинской части.

Также денежные средства могут вернуть членам семьи призывника, планировавшими полет вместе с ним на одном рейсе.

Добавим, на данный момент в России запретов за вылеты гражданам, не получавшим повестки, нет. Об этом сообщила в своем тг-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент — если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно. У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне. Также, по совету главы комитета Госдумы по обороне, за уточнениями можно обратиться в военкомат, к которому приписаны», отметила Догузова.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вырос спрос на авиабилеты в Казахстан. Из-за увеличения числа желающих улететь в Астану стоимость билетов выросла с 8 тысяч до 40 тысяч рублей.

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