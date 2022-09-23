Российские авиакомпании вернут деньги за билеты пассажирам-призывникам

Для того чтобы получить денежные средства за несостоявшийся полет, необходимо обратиться по месту приобретения авиабилета и предъявить один из документов:
В случае необходимости за возвратом денег за купленные билеты может обратиться доверенное лицо при наличии копии документов призывника и доверенности, выданной нотариусом или командиром воинской части.
Также денежные средства могут вернуть членам семьи призывника, планировавшими полет вместе с ним на одном рейсе.
Добавим, на данный момент в России запретов за вылеты гражданам, не получавшим повестки, нет. Об этом сообщила в своем тг-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.
«Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент — если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно. У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне. Также, по совету главы комитета Госдумы по обороне, за уточнениями можно обратиться в военкомат, к которому приписаны», отметила Догузова.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вырос спрос на авиабилеты в Казахстан. Из-за увеличения числа желающих улететь в Астану стоимость билетов выросла с 8 тысяч до 40 тысяч рублей.