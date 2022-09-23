Депутат фракции «Единая Россия» Фуат Сайфитдинов возглавил Тюменскую областную Думу

На должность председателя Тюменской областной думы оппозиция, представленная фракциями ЛДПР, КПРФ и СРЗП не выдвинула альтернативных кандидатур. В бюллетене был только один кандидат — Фуат Сайфитдинов, представитель фракции «Единая Россия».
Отметим, что подобная ситуация наблюдается впервые.
Однако все депутаты, присутствовавшие на заседании, поддерживали кандидатуру Сайфитдинова. Они отметили, что он сыграл значимую роль в объединении трех субъектов, активное участие в котором принимал и бывший председатель Тюменской областной Думы — Сергей Корепанов, который скончался 28 июня.
«По предложенной кандидатуре нет нареканий и возражений. Это скромный прямой и искренний человек»,отметил Владимир Пискайкин, Член фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ».
По итогам голосования, в котором приняли участие 43 депутата областной Думы, решение о назначении Сайфетдинова на должность приняли единогласно.
Он был избран депутатом областной Думы седьмого созыва 22 сентября 2021 года, ранее избирался депутатом первого, четвертого, пятого созывов.
Родился Сайфитдинов 6 июля 1950 года в поселке Перегребное Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
Высшее образование получил в ТИУ, также окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. Депутат имеет звание кандидата социологических наук.
С 1972 года работал на Омском нефтеперерабатывающем заводе. В 1975 году ушел работать на Ямал в партийные органы и в горную геологию. Служил в армии на Дальнем Востоке.
В 1994 году занял должность заместителя председателя Тюменской областной Думы.
С 1999 года работал в ЯНАО заместителем губернатора и поднялся до должности вице-губернатора ЯНАО.
С 2007 года до сегодняшнего дня он был председателем комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, медалями «За строительство БАМа», «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания РФ, грамотой Центральной избирательной комиссии РФ и многими другими.
Депутат стал почетным работником топливно-энергетического комплекса РФ.
Вдобавок, Сайфитдинов — региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение», региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Шахматы в школы и детские сады» и член областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что тюменские единороссы предложили кандидатуру Фуата Сайфитдинова на должность спикера областной Думы. Об этом сообщил Информационный центр Правительства Тюменской области.