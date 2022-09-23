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Депутат фракции «Единая Россия» Фуат Сайфитдинов возглавил Тюменскую областную Думу

23 сентября 05:52
Фото: «НашГород»
Сегодня на заседании Тюменской областной Думы депутаты выбрали нового председателя. Им стал Фуат Сайфитдинов, депутат фракции «Единая Россия». Он стал единственным кандидатом на эту должность.
Сюжет
Тюмень

На должность председателя Тюменской областной думы оппозиция, представленная фракциями ЛДПР, КПРФ и СРЗП не выдвинула альтернативных кандидатур. В бюллетене был только один кандидат — Фуат Сайфитдинов, представитель фракции «Единая Россия».

Отметим, что подобная ситуация наблюдается впервые.

Однако все депутаты, присутствовавшие на заседании, поддерживали кандидатуру Сайфитдинова. Они отметили, что он сыграл значимую роль в объединении трех субъектов, активное участие в котором принимал и бывший председатель Тюменской областной Думы — Сергей Корепанов, который скончался 28 июня.

«По предложенной кандидатуре нет нареканий и возражений. Это скромный прямой и искренний человек»,отметил Владимир Пискайкин, Член фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ».

По итогам голосования, в котором приняли участие 43 депутата областной Думы, решение о назначении Сайфетдинова на должность приняли единогласно.

Что известно о Сайфитдинове Фуате Ганеевиче

Он был избран депутатом областной Думы седьмого созыва 22 сентября 2021 года, ранее избирался депутатом первого, четвертого, пятого созывов.

Фото: duma72.ru

Родился Сайфитдинов 6 июля 1950 года в поселке Перегребное Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Высшее образование получил в ТИУ, также окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. Депутат имеет звание кандидата социологических наук.

С 1972 года работал на Омском нефтеперерабатывающем заводе. В 1975 году ушел работать на Ямал в партийные органы и в горную геологию. Служил в армии на Дальнем Востоке.

В 1994 году занял должность заместителя председателя Тюменской областной Думы.

С 1999 года работал в ЯНАО заместителем губернатора и поднялся до должности вице-губернатора ЯНАО.

С 2007 года до сегодняшнего дня он был председателем комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, медалями «За строительство БАМа», «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания РФ, грамотой Центральной избирательной комиссии РФ и многими другими.

Депутат стал почетным работником топливно-энергетического комплекса РФ.

Вдобавок, Сайфитдинов — региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение», региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Шахматы в школы и детские сады» и член областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что тюменские единороссы предложили кандидатуру Фуата Сайфитдинова на должность спикера областной Думы. Об этом сообщил Информационный центр Правительства Тюменской области.

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