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За вырубку 30 деревьев у жителя Ишима арестовали имущество на сумму 3 миллиона рублей

22 сентября 08:35
Фото: 1Mi
Жителя Ишима будут судить за незаконную вырубку деревьев. Преступление произошло весной 2020 года. 32-летний ишимец вырубил более тридцати сосен. Размер ущерба лесных насаждениям составил порядка двухсот тысяч рублей.
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Арест

На данный момент уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере» находится в суде. На имущество лесоруба, экскаватор и автогрейдер общей стоимостью 3 миллиона рублей, наложен арест.

Ранее «Наш Город» писал, что 72-летнего жителя Бердюжского района оштрафовали на 170 тысяч рублей за пал травы, закончившийся лесным пожаром. Иск на сумму более 77 миллионов рублей в суд подал Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира. Однако суд только частично удовлетворил исковое заявление ведомства.

#Новости#Прокуратура#Незаконная рубка#Арест#Лес#Арест имущества#Ишим#Суд#Валентина Бурнашева#Общество
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