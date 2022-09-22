За вырубку 30 деревьев у жителя Ишима арестовали имущество на сумму 3 миллиона рублей

Ранее «Наш Город» писал, что 72-летнего жителя Бердюжского района оштрафовали на 170 тысяч рублей за пал травы, закончившийся лесным пожаром. Иск на сумму более 77 миллионов рублей в суд подал Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира. Однако суд только частично удовлетворил исковое заявление ведомства.