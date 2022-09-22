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На трассе Тюмень – ХМАО за сутки остановили сразу трех пьяных водителей

22 сентября 11:33
Фото: ГИБДД
Пресс-служба ГИБДД сообщает о трёх пьяных водителях-вахтовиках, которые представляли опасность для тюменцев. На трассе Тюмень – ХМАО задержали 45-летнего водителя «ВАЗ», мужчина пил пиво прямо за рулём.

Мужчина отказался от освидетельствования.

На этой же трассе остановили 36-летнего жителя Башкортостана. Алкотестер показал 1,13 мг, мужчина ехал в Ханты-Мансийск.

«На 232-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск задержан 45-летний водитель на «Жигулях» шестой модели, ехал из Омск в Лянтор на вахту»отметила пресс-служба ГИБДД.

Их автомобили били эвакуированы.

Ранее «Наш город» сообщал, что 52-летнего тюменца отправили в колонию на 3,5 года за пьяную езду. Он уже был судим за аналогичное преступление.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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