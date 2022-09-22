На трассе Тюмень – ХМАО за сутки остановили сразу трех пьяных водителей

Мужчина отказался от освидетельствования.
На этой же трассе остановили 36-летнего жителя Башкортостана. Алкотестер показал 1,13 мг, мужчина ехал в Ханты-Мансийск.
«На 232-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск задержан 45-летний водитель на «Жигулях» шестой модели, ехал из Омск в Лянтор на вахту»отметила пресс-служба ГИБДД.
Их автомобили били эвакуированы.
Ранее «Наш город» сообщал, что 52-летнего тюменца отправили в колонию на 3,5 года за пьяную езду. Он уже был судим за аналогичное преступление.