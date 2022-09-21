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Тюменца отправили на 3,5 года в колонию за пьяную езду

21 сентября 08:08
Фото: 1Mi
На три с половиной года в колонию общего режима отправили 52-летнего жителя Тюмени на пьяную езду. Мужчину задержали в октябре прошлого года инспекторы ГИБДД на одной из улиц областной столицы.
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Тюмень

Выяснилось, что ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Более того, судимость была не снята и не погашена.

Суд принял решение лишить водительских прав тюменца на пять лет и отправить в колонию общего режима на три года и шесть месяцев.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в минувшее воскресенье на дорогах областной столицы инспекторы ГИБДД задержали 17 нетрезвых водителей, в том числе четырех женщин. По вине одной из них произошло дорожно-транспортное происшествие.

#Новости#Алкоголь#Нетрезвые водители#Тюмень#ГИБДД#Уголовная ответственность#Колонии#Наказание#Суд#Валентина Бурнашева#Общество
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