Тюменца отправили на 3,5 года в колонию за пьяную езду

Выяснилось, что ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Более того, судимость была не снята и не погашена.
Суд принял решение лишить водительских прав тюменца на пять лет и отправить в колонию общего режима на три года и шесть месяцев.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в минувшее воскресенье на дорогах областной столицы инспекторы ГИБДД задержали 17 нетрезвых водителей, в том числе четырех женщин. По вине одной из них произошло дорожно-транспортное происшествие.