Тюменского предпринимателя Михаила Троцкого задержали в Москве

«Ранее Михаил Троцкий был объявлен в федеральный розыск в связи с тем, что скрылся от органов предварительного следствия»отметили источники телеграм-канал «Наше ЛукоМоорьЕ».
На данный момент Михаил Троцкий находится в ИВС, возможно скоро он будет этапирован в Тюмень.
В прошлом году «Наш город» сообщал, что тюменский бизнесмен Михаил Троцкий обращался за помощью из-за уголовного дела об ущербе компании ООО «Зуммер» (около 416 млн рублей). По словам тюменского предпринимателя, его IT-бизнес захватил бывший партнёр Сергей Сорогин.