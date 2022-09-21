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Тюменского предпринимателя Михаила Троцкого задержали в Москве

21 сентября 11:40
Фото: 1Mi
Телеграм-канал «Наше ЛукоМоорьЕ» сообщил о задержании в Москве предпринимателя из Тюмени Михаила Троцкого. Всё произошло 20 сентября в метро, системы распознавания лиц зафиксировали его на одной из станций.

«Ранее Михаил Троцкий был объявлен в федеральный розыск в связи с тем, что скрылся от органов предварительного следствия»отметили источники телеграм-канал «Наше ЛукоМоорьЕ».

На данный момент Михаил Троцкий находится в ИВС, возможно скоро он будет этапирован в Тюмень.

В прошлом году «Наш город» сообщал, что тюменский бизнесмен Михаил Троцкий обращался за помощью из-за уголовного дела об ущербе компании ООО «Зуммер» (около 416 млн рублей). По словам тюменского предпринимателя, его IT-бизнес захватил бывший партнёр Сергей Сорогин.

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