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В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве 57-летнего бизнесмена Николая Плахина

20 сентября 18:42
Фото: 1Mi
В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве 57-летнего Николая Плахина, сообщает СК РФ по Омской области. Подробности расследования оперативники сообщили изданию Город55 20 сентября.

Отмечается, что тело 57-летнего Николая Плахина нашли 4 дня назад в гараже на улице Крылова в Омске. Подозреваемый оказался школьный товарищ предпринимателя.

«По версии следствия, мужчина был в доме у 57-летнего Николая Плахина и «из личных неприязненных отношений» несколько раз выстрелил в него»сообщили в пресс-службе СК РФ по Омской области.

Далее мужчина решил скрыться и уехал в Тюмень. Тело убитого нашли 17 сентября утром, в гараж зашла жена Николая. В настоящий момент подозреваемый задержан и находится под стражей. Убитый бизнесмен был главой ООО «Поли-Про-Пак», организация производила мешки.

Сегодня «Наш город» сообщал, что 18 сентября тюменец Николай Б. напал с ножом на знакомую, она скончалась в больнице.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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