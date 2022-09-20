В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве 57-летнего бизнесмена Николая Плахина

Отмечается, что тело 57-летнего Николая Плахина нашли 4 дня назад в гараже на улице Крылова в Омске. Подозреваемый оказался школьный товарищ предпринимателя.
«По версии следствия, мужчина был в доме у 57-летнего Николая Плахина и «из личных неприязненных отношений» несколько раз выстрелил в него»сообщили в пресс-службе СК РФ по Омской области.
Далее мужчина решил скрыться и уехал в Тюмень. Тело убитого нашли 17 сентября утром, в гараж зашла жена Николая. В настоящий момент подозреваемый задержан и находится под стражей. Убитый бизнесмен был главой ООО «Поли-Про-Пак», организация производила мешки.
Сегодня «Наш город» сообщал, что 18 сентября тюменец Николай Б. напал с ножом на знакомую, она скончалась в больнице.