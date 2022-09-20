В Тюмени мужчина напал с ножом на знакомую. Она скончалась

Он нанёс женщине несколько ударов ножом. Николай Богоцкий останется под стражей до 18 ноября.
«Вечером 18 сентября 2022 года в квартире дома по улице Станционной между находящимися в состоянии алкогольного опьянения обвиняемым и его знакомой произошла ссора»сообщили в пресс-службе тюменских судов.
Потерпевшая успела выбежать из квартиры в общий коридор, соседи вызвали медиков. Тюменку госпитализировали в больницу, но она скончалась.
На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что в Тюмени суд приговорил 31-летнего водителя такси к 2 годам колонии за ДТП, в котором погиб пассажир.