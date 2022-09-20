nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени мужчина напал с ножом на знакомую. Она скончалась

20 сентября 11:10
Фото: пресс-служба судов Тюменской области
Ленинский райсуд Тюмени 20 сентября принял решение заключить под стражу Николая Богоцкого. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда знакомой во время ссоры, сообщает пресс-служба тюменских судов. Потерпевшая скончалась.

Он нанёс женщине несколько ударов ножом. Николай Богоцкий останется под стражей до 18 ноября.

«Вечером 18 сентября 2022 года в квартире дома по улице Станционной между находящимися в состоянии алкогольного опьянения обвиняемым и его знакомой произошла ссора»сообщили в пресс-службе тюменских судов.

Потерпевшая успела выбежать из квартиры в общий коридор, соседи вызвали медиков. Тюменку госпитализировали в больницу, но она скончалась.

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что в Тюмени суд приговорил 31-летнего водителя такси к 2 годам колонии за ДТП, в котором погиб пассажир.

Материалы по теме
В Тюмени осужден 31-летний водитель такси, по вине которого погиб пассажир
#Новости#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25