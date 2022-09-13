В Тюмени осужден 31-летний водитель такси, по вине которого погиб пассажир

Пассажир скончался в больнице 3 января 2022 года.
«Водитель такси перевозил на заднем сидении автомашины «LADA Granta» 28-летнего пассажира. Двигаясь по ул. 30 лет Победы г. Тюмени в результате заноса он допустил столкновение со встречным автомобилем такси марки «Hyundai Solaris»сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В аварии пострадала пассажирка «Hyundai Solaris» ей причинен вред здоровью средней тяжести.
В ходе судебного заседания гражданин Киргизии приговорили к 2 годам колонии-поселении. В пользу отца погибшего с него взыскано 600 000 рублей.
На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что на трассе Тюмень-ХМАО из-за лося произошло ДТП. Погиб один человек.