В Тюмени осужден 31-летний водитель такси, по вине которого погиб пассажир

Суд Тюмени вынес приговор водителю такси из Киргизии (ему 31 год), по вине которого погиб пассажир. По данным пресс-службы прокуратуры Тюменской области, всё произошло ещё 27 декабря 2021 года на улице 30 лет Победы.

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