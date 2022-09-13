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В Тюмени осужден 31-летний водитель такси, по вине которого погиб пассажир

13 сентября 10:24
Фото: 1Mi
Суд Тюмени вынес приговор водителю такси из Киргизии (ему 31 год), по вине которого погиб пассажир. По данным пресс-службы прокуратуры Тюменской области, всё произошло ещё 27 декабря 2021 года на улице 30 лет Победы.
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Тюмень

Пассажир скончался в больнице 3 января 2022 года.

«Водитель такси перевозил на заднем сидении автомашины «LADA Granta» 28-летнего пассажира. Двигаясь по ул. 30 лет Победы г. Тюмени в результате заноса он допустил столкновение со встречным автомобилем такси марки «Hyundai Solaris»сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В аварии пострадала пассажирка «Hyundai Solaris» ей причинен вред здоровью средней тяжести.

В ходе судебного заседания гражданин Киргизии приговорили к 2 годам колонии-поселении. В пользу отца погибшего с него взыскано 600 000 рублей.

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что на трассе Тюмень-ХМАО из-за лося произошло ДТП. Погиб один человек.

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#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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