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На тюменской автодороге в ДТП из-за лося погиб человек

11 сентября 04:01
Фото: ГИБДД Тюменской области
Еще одна смертельная авария произошла вечером в пятницу на федеральной трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. В дорожно-транспортном происшествии травмы, несовместимые с жизнью, получил 23-летний житель Омской области.

В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что на 336-м километре автодороги водитель автомобиля Hyundai сбил выбежавшего на дорогу лося. От удара машину выбросило в кювет. Скончался пассажир иномарки, 24-летний водитель, житель ЯНАО, получил серьезные травмы. На данный момент он находится в больнице.

Сбитое животное также скончалось.

Ранее «Наш Город» писал, что в конце августа за один день на тюменских трассах сбили насмерть двух лосей и двух косуль. Трое автовладельцев место происшествие покинули.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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