На тюменской автодороге в ДТП из-за лося погиб человек

В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что на 336-м километре автодороги водитель автомобиля Hyundai сбил выбежавшего на дорогу лося. От удара машину выбросило в кювет. Скончался пассажир иномарки, 24-летний водитель, житель ЯНАО, получил серьезные травмы. На данный момент он находится в больнице.