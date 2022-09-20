Непобедимый гимнаст Виктор Чукарин

Следующей была Олимпиада в Мельбурне спустя четыре года. Основные противники советских гимнастов — японцы. Такаси Оно во Второй мировой участия не принимал (слишком молод), и в концлагерях азиату побывать не пришлось. Не удивительно, что именно его считали фаворитом, даже симпатии судей были на его стороне. Перед заключительным видом программы, а для нашего земляка это были нестабильные вольные упражнения, японец был впереди, но Виктор выступил безукоризненно и снова стал первым! А еще были триумфальные выступления в командных состязаниях и на брусьях, второе место в вольных и третье — на коне. Итого 11 (!) олимпийских наград.