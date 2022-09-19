«За каждого душа болит»: военная медсестра о работе с пациентами на Донбассе

Еще запомнился один парень, тяжелый, мы тогда еще стояли в одном из приграничных регионов, и всех, кого у нас прооперировали потом отправляли в областную больницу. Мы потом его отслеживали интересовались, как он поправляется. Вот он запомнился тем, как только отошел от наркоза, сразу начал: «Вот, сейчас я быстренько выздоровею и опять поеду к нашим туда». А у него множественные ранения, сложная лапаротомия (разрезание тела в области живота для доступа к органам — прим. ред.), удаление селезенки. Над ним работали три хирурга. Были, скажем так, сомнительные моменты, но доктора справились. Думаю, у него длительная реабилитация потом была, тяжелое состояние все-таки. И он в таком положении сразу после операции вот это все: «У меня там парни остались, пацаны мои, мне обратно»….