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Тюменец упал с моста под поезд, потянувшись за телефоном

19 сентября 08:34
Фото: 1Mi
В Тюмени молодой человек спрыгнул с моста под двигающийся состав. Пост с фотографией был опубликован в сообществе «Тюмень в объективе» в социальной сети «ВКонтакте».
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Тюмень

«Наш город» связался с пресс-службой Линейного отдела МВД России на транспорте по УрФО.

Нам сообщили, что на перегоне Войновка — Тюмень несовершеннолетний молодой человек 17 лет уронил телефон. По словам юноши, он полез за ним и упал с моста.

Мы также связались с пресс-службой департамента здравоохранения Тюменской области.

Вызов поступил в 18:48, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 18:57. Несовершеннолетнему пациенту на месте была оказана вся необходимая помощь, после чего был доставлен в приемное отделение ОКБ № 2.

«Оттуда был направлен в отделение реанимации, на данный момент переведен в профильное отделение, где получает медицинскую помощь. Состояние средней степени тяжести (сочетанная травма)», прокомментировала пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Екатерина Климович.

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы могут получить бесплатные лекарства от COVID-19.

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