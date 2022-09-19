Тюменец упал с моста под поезд, потянувшись за телефоном

«Наш город» связался с пресс-службой Линейного отдела МВД России на транспорте по УрФО.
Нам сообщили, что на перегоне Войновка — Тюмень несовершеннолетний молодой человек 17 лет уронил телефон. По словам юноши, он полез за ним и упал с моста.
Мы также связались с пресс-службой департамента здравоохранения Тюменской области.
Вызов поступил в 18:48, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 18:57. Несовершеннолетнему пациенту на месте была оказана вся необходимая помощь, после чего был доставлен в приемное отделение ОКБ № 2.
«Оттуда был направлен в отделение реанимации, на данный момент переведен в профильное отделение, где получает медицинскую помощь. Состояние средней степени тяжести (сочетанная травма)», прокомментировала пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Екатерина Климович.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы могут получить бесплатные лекарства от COVID-19.