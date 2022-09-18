В Тюмень на два дня вернется жаркая погода

Утро понедельника, 19 сентября, встретит тюменцев затянутым тучами небом, но день пройдет без осадков. Ночью термометры покажут + 12 + 16, днем поднимутся до + 19 + 22.
Вторник и среда, 20 и 21 сентября, станут самыми теплыми и солнечными днями на предстоящей неделе. В ночные часы температура воздуха не опустится ниже + 14 + 16, а к полудню и вовсе воздух прогреется до + 26 + 27.
В четверг, 22 сентября, немного похолодает. День пройдет при переменной облачности. Максимальная температура воздуха составит + 19 + 21.