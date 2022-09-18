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В Тюмень на два дня вернется жаркая погода

18 сентября 03:07
Фото: 1Mi
Пасмурная, но теплая погода ожидается сегодня, 18 сентября, в Тюмени. По прогнозам синоптиков в ночные часы температура воздуха составит + 12 + 16, в светлое время суток + 18 + 20. Также в утренние часы вероятны кратковременные дожди.
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Тюмень

Утро понедельника, 19 сентября, встретит тюменцев затянутым тучами небом, но день пройдет без осадков. Ночью термометры покажут + 12 + 16, днем поднимутся до + 19 + 22.

Вторник и среда, 20 и 21 сентября, станут самыми теплыми и солнечными днями на предстоящей неделе. В ночные часы температура воздуха не опустится ниже + 14 + 16, а к полудню и вовсе воздух прогреется до + 26 + 27.

В четверг, 22 сентября, немного похолодает. День пройдет при переменной облачности. Максимальная температура воздуха составит + 19 + 21.

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