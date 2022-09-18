Тюменец украл металлические столбики с ограды сельского кладбища

Молодой человек выкапывал столбики на кладбище в течение пяти дней. И в течение этого же времени нанимал таксиста для доставки добычи в пункт приема металлов. Селянин во время признательных показаний отметил, что он действовал крайне осторожно — столбики выкапывал через один, чтобы никто не заметил пропажу.