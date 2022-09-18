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Тюменец украл металлические столбики с ограды сельского кладбища

18 сентября 12:31
Фото: УМВД по Тюменской области
Житель тюменского села Созоново украл с кладбище более сотни металлических столбиков и сдал их пункт приема металлов. Сумма причиненного ущерба составила порядка 200 тысяч рублей. С заявлением о краже в полицию обратились представители Каскаринского муниципального образования.
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Полиция

В ходе розыскных действий сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали похитителя. Им оказался ранее судимый 19-летний селянин.

Молодой человек выкапывал столбики на кладбище в течение пяти дней. И в течение этого же времени нанимал таксиста для доставки добычи в пункт приема металлов. Селянин во время признательных показаний отметил, что он действовал крайне осторожно — столбики выкапывал через один, чтобы никто не заметил пропажу.

По данному факту заведено уголовное дело по статье «Кража». Молодому человек грозит наказание в виде пяти лет тюрьмы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени у местной жительницы неизвестные украли сумку, в которой находились пять миллионов рублей. Инцидент произошел в заречной части города. Поиск преступников идёт до сих пор.

#Новости#Кладбище#Полиция#Тюменская область#Кража#УМВД#Валентина Бурнашева#Общество
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