Тюменец украл металлические столбики с ограды сельского кладбища

В ходе розыскных действий сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали похитителя. Им оказался ранее судимый 19-летний селянин.
Молодой человек выкапывал столбики на кладбище в течение пяти дней. И в течение этого же времени нанимал таксиста для доставки добычи в пункт приема металлов. Селянин во время признательных показаний отметил, что он действовал крайне осторожно — столбики выкапывал через один, чтобы никто не заметил пропажу.
По данному факту заведено уголовное дело по статье «Кража». Молодому человек грозит наказание в виде пяти лет тюрьмы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени у местной жительницы неизвестные украли сумку, в которой находились пять миллионов рублей. Инцидент произошел в заречной части города. Поиск преступников идёт до сих пор.