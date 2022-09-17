В Тюмени сносят легендарный завод медоборудования. Горожане делятся воспоминаниями

«Смотрите, что осталось от тюменского завода медоборудования. Сейчас идет снос корпусов завода. В следующем году начнется строительство многоквартирного жилья», написали горожане в сообществе ЧС Тюмень.
В комментариях под опубликованным постом тюменцы с ностальгией вспомнили времена, когда в областной столице работали и Моторный завод, и завод медоборудования, и камвольно — суконный комбинат.
«Нам посчастливилось работать на заводах. Нынешней молодёжи в этом плане не повезло. А ведь хорошие времена были, народ был совсем другой», написала Надежда И.
Также горожане с сожалением отметили, что на сегодняшний день в Тюмени практически не осталось действующих фабрик и заводов.
«Все заводы, фабрики обанкротились. Одни деловые дома, да торговые центры строятся. Только почему-то „строители“ не сносят развалюхи в центре, а сносят заводы и фабрики. Расселяйте людей из хибар в центре и стройте высотки — вам за это скажут только спасибо», посетовали тюменцы.
Напомним, участок, на котором ранее располагался завод медоборудования выкупила компания «Брусника». В перспективе на площади 24 гектара появится новый жилой комплекс. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована до конца 2029 года.