В Тюмени сносят легендарный завод медоборудования. Горожане делятся воспоминаниями

«Все заводы, фабрики обанкротились. Одни деловые дома, да торговые центры строятся. Только почему-то „строители“ не сносят развалюхи в центре, а сносят заводы и фабрики. Расселяйте людей из хибар в центре и стройте высотки — вам за это скажут только спасибо», посетовали тюменцы.