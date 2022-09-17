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В Тюмени сносят легендарный завод медоборудования. Горожане делятся воспоминаниями

17 сентября 06:12
Фото: 1Mi
В Тюмени продолжаются работы по сносу цехов завода медоборудования. Фотографии практически полностью разрушенного здания тюменцы опубликовали в социальных сетях.

«Смотрите, что осталось от тюменского завода медоборудования. Сейчас идет снос корпусов завода. В следующем году начнется строительство многоквартирного жилья», написали горожане в сообществе ЧС Тюмень.

В комментариях под опубликованным постом тюменцы с ностальгией вспомнили времена, когда в областной столице работали и Моторный завод, и завод медоборудования, и камвольно — суконный комбинат.

«Нам посчастливилось работать на заводах. Нынешней молодёжи в этом плане не повезло. А ведь хорошие времена были, народ был совсем другой», написала Надежда И.

Также горожане с сожалением отметили, что на сегодняшний день в Тюмени практически не осталось действующих фабрик и заводов.

«Все заводы, фабрики обанкротились. Одни деловые дома, да торговые центры строятся. Только почему-то „строители“ не сносят развалюхи в центре, а сносят заводы и фабрики. Расселяйте людей из хибар в центре и стройте высотки — вам за это скажут только спасибо», посетовали тюменцы.

Напомним, участок, на котором ранее располагался завод медоборудования выкупила компания «Брусника». В перспективе на площади 24 гектара появится новый жилой комплекс. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована до конца 2029 года.

#Новости#Строительство жилья#Строительство#Тюмень#Снос#Заводы#Валентина Бурнашева#Общество
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