nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На борту рейса самолета Москва – Тюмень скончался мужчина

17 сентября 06:41
Фото: 1Mi
Трагедия произошла сегодня ночью на борту самолета, вылетевшего из московского аэропорта Внуково в Тюмень. В самолете, не успевшем взлететь, скончался один из пассажиров, пишет «КП - Тюмень».
Сюжет
Тюмень

По словам очевидцев, мужчина изначально чувствовал себя не очень хорошо. На борт воздушного судна ему помогал подняться его друг. Медики пытались спасти его на протяжении полутора часов, но, к сожалению, он скончался.

В связи с произошедшим ЧП вылет самолета в Тюмень был отложен более чем на два часа. Пассажиров рейса доставили в областную столицу на резервном самолете в 7:34 утра. Тогда как, согласно расписанию, они должны были прилететь в Рощино в 5:15 утра.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени устроили на борту самолета Сочи – Тюмень пьяный дебош. После приземления воздушного судна в Рощино их доставили в отдел полиции.

#Новости#Задержка рейса#Тюмень#Самолет#Пассажиры#ЧП#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25