На борту рейса самолета Москва – Тюмень скончался мужчина

По словам очевидцев, мужчина изначально чувствовал себя не очень хорошо. На борт воздушного судна ему помогал подняться его друг. Медики пытались спасти его на протяжении полутора часов, но, к сожалению, он скончался.
В связи с произошедшим ЧП вылет самолета в Тюмень был отложен более чем на два часа. Пассажиров рейса доставили в областную столицу на резервном самолете в 7:34 утра. Тогда как, согласно расписанию, они должны были прилететь в Рощино в 5:15 утра.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени устроили на борту самолета Сочи – Тюмень пьяный дебош. После приземления воздушного судна в Рощино их доставили в отдел полиции.