На борту рейса самолета Москва – Тюмень скончался мужчина

В связи с произошедшим ЧП вылет самолета в Тюмень был отложен более чем на два часа. Пассажиров рейса доставили в областную столицу на резервном самолете в 7:34 утра. Тогда как, согласно расписанию, они должны были прилететь в Рощино в 5:15 утра.