Задача — победить смерть: дело жизни легендарного донецкого онколога Григория Бондаря

Отличительной чертой Григория Васильевича как врача был его строго индивидуальный подход к каждому пациенту. И это при том, что число его пациентов измеряется десятками тысяч. Каждый человек был для него отдельной историей — не только болезни, но историей веры, борьбы, успеха. С раннего утра возле его кабинета собиралась большая очередь людей, для которых он был последней надеждой — и он никому не отказывал в помощи. Чем труднее был случай, тем больше в нем было решимости взяться за него. А его фирменное «Ничего, повоюем!» само по себе имело огромную целительную силу. При этом своей прямой задачей Григорий Васильевич считал не только успешное излечение раковой опухоли, но и, по возможности, полную реабилитацию пациента. Его приемы возвращения больных к нормальной жизни до сих практикуют многие медики, а книга Григория Бондаря «Победим рак вместе», где собраны советы по профилактике и лечению онкоболезней, неоднократно переиздавалась в России и пользуется популярностью у самой широкой аудитории читателей.