Задача — победить смерть: дело жизни легендарного донецкого онколога Григория Бондаря

Период с конца 2019 года до начала 2022 навсегда останется в нашей памяти как коронавирусная эпоха, когда мы научились жить в маске, держать социальную дистанцию и неделями не выходить из дома. Итогом этой эпохи станет, хочется верить, коллективный иммунитет и памятник самоотверженности и мужеству наших медиков, неутомимых волонтеров, изобретателей вакцины. В связи с этим логично вспомнить об их коллегах, которые долгие десятилетия сражаются на другом, не менее страшном фронте — онкологическом. В огромном списке отечественных онкологов-героев есть и имя донецкого врача Григория Васильевича Бондаря, который своим примером доказал, что медицина — это область, где порой сложно провести грань между наукой и чудом.
Медицина — это нередко профессия династическая. Дети врачей охотно сами становятся врачами, с малых лет привыкая к строгой гигиене, латинским терминам и бесстрастному отношению к человеческой физиологии. Многие выдающиеся медики — это медики потомственные, берегущие честь и репутацию фамилии. Григорий Бондарь — исключение из этого правила.
Он родился в 1932 году в небольшом селе Искра Великоновоселковского района Сталинской (сегодня — Донецкой) области в рабочей семье и готовился перенять наследственное ремесло деда — столярничество, в котором делал успехи. Однако родные посчитали, что мальчику необходимо сперва получить рабочее образование, и потому в 1947 году в возрасте 15 лет Григорий вместе со своим товарищем пешком добирается до города Сталино (название Донецка до 1961 года), где ищет возможности поступить в училище. Но к тому моменту прием документов в большинстве учебных заведений уже был завершен. Растерянные и огорченные, ребята бродили по городу и увидели на столбе объявление о наборе студентов в фельдшерско-акушерскую школу. Григорий решает воспользоваться этим шансом и поступает учиться на врача, тем более что эта профессия, как он рассказывал позже, давно его привлекала. Так судьба лишь однажды подтолкнула его к верному пути. Дальше он уже сознательно, по собственному выбору, будет идти по нему до конца.
В фельдшерско-акушерской школе Григорий Бондарь учился блестяще, параллельно успевая заниматься художественной самодеятельностью и спортом. Уже в это время он окончательно решил для себя, что хочет стать хирургом. И упорно шел к цели. В 1951 году Григорий блестяще выдерживает вступительные экзамены в Сталинском медицинском институте и становится студентом лечебного факультета. Здесь его потенциал раскрывается в полную силу. Привыкший с детства к упорному ежедневному физическому труду, студент-первокурсник с таким же жаром берется за труд умственный, с потрясающим прилежанием постигает премудрости медицинской науки.
Природную работоспособность всячески поддерживают его преподаватели, прозревая в талантливом юноше будущего гения. Впоследствии Григорий Васильевич говорил о том, что бесценное умение трудиться напряженно и системно ему привил профессор мединститута Андрей Иванович Чаругин. Он приучал своих студентов внимательно, скрупулезно работать с каждым пациентом: «Приходя с утра в отделение, зайдите в каждую палату, посмотрите каждого больного. Насколько больше вы сегодня посмотрите пациентов, настолько вы будете опытнее врачей, которые придут на работу после вас». Этот завет Григорий Васильевич будет блюсти на протяжении всей жизни.
По окончании медицинского института молодой специалист определен в ординатуру третьего хирургического отделения Сталинской областной клинической больницы им. М. И. Калинина, а всего через два года, когда ему исполнилось только 27 лет, его назначают заведующим четвертым хирургическим отделением. Первая масштабная цель — стать хирургом — была достигнута, но сам Григорий Бондарь вовсе не считал себя полноценным врачом. По его мнению, нужно было «отпахать» не менее 10 лет в поте лица, чтобы заслуженно назвать себя специалистом. И сам он пошел именно по такому пути: без устали осваивал практическую хирургию, анестезиологию и параллельно занимался серьезной научной работой, которую также считал неотъемлемой составляющей профессионализма медика.
Невероятно трудолюбивого, талантливого молодого врача, конечно же, заметили в ученых кругах Донецка. В 1962 году ему предложили должность ассистента на кафедре общей хирургии в alma mater. Следуя своему принципу непрерывного самосовершенствования, Григорий Бондарь соглашается и теперь уже совмещает активную лечебную и научную работу с преподаванием, при этом еще и готовя диссертационное исследование — также со свойственной ему щепетильностью. В 1966 году защищает кандидатскую и переходит на кафедру хирургических болезней стоматологического факультета.
В эти годы развивается его пристальный интерес к онкологическим заболеваниям. Понимая острую необходимость готовить квалифицированных специалистов для борьбы с этим тяжелым недугом, он организует учебный курс по онкологии, где студенты осваивают передовые, на тот момент, методы лечения рака.
За последние сто лет онкология стала одной из основных причин смертности, немного уступая только болезням сердечно-сосудистой системы. При этом заболеваемость раком неуклонно возрастает из года в год на 10-12 миллионов человек. По прогнозам ВОЗ, если не будет выработана достаточно эффективная профилактическая программа, к 2030 году число пациентов с онкологией может превысить 21 миллион, а смертность достигнет 12 миллионов.
В 41 год Григорий Бондарь защищает докторскую диссертацию и вскоре получает звание профессора. А в 1975 году по его инициативе в медицинском образовании города и всего Донбасса происходит знаковое событие: в Донецком мединституте появляется кафедра онкологии. Научной базой для новообразованной кафедры стал курс профессора Бондаря, а сам он занял должность заведующего, на которой проработал более 30 лет. Именно эта кафедра станет впоследствии фундаментом для мощного противодействия раковым заболеваниям не только в регионе, но также в Украине, России и дальше.
Профессор Бондарь создал выдающуюся научную школу, которая живет и развивается по сей день и пользуется безоговорочным авторитетом в международном медицинском сообществе. Он выпустил более 800 научных печатных работ, 15 монографий, 14 учебных пособий, запатентовал более 350 изобретений. Одной из важнейших своих задач Григорий Васильевич считал подготовку первоклассных специалистов, плотно работал с аспирантами и докторантами. Под руководством были защищены 14 докторских и 40 кандидатских диссертаций.
«Хочу сказать ему огромное спасибо за то время, что мы провели вместе в операционной и возле койки больного, за ту школу — уникальную школу, которую он создал. Большинство методик Бондаря работает по сей день, мы сами так оперируем и передаем эти знания младшим коллегам» — Роман Ищенко, профессор кафедры хирургических болезней ФФМ МГУ им. М. В. Ломоносова.
Сегодня адрес «город Донецк, улица Полоцкая, 2а» знают не только столкнувшиеся с онкологией жители Донбасса, но также пациенты из разных уголков постсоветского пространства. По этому адресу расположен Донецкий онкологический центр и здесь с 1987 года и по сей день спасают тех, кому не могут помочь больше нигде. Своим появлением в шахтерской столице этот центр обязан профессору Бондарю, имя которого носит. Григорий Васильевич не просто инициировал строительство этого учреждения — он в буквальном смысле отвоевал его у бюрократической системы.
В конце семидесятых годов власти УССР намеревались основать центр онкологии в Днепропетровске. Целесообразность такого намерения была сомнительной: по экологическим показателям Донбасс находился в куда более плачевном положении, нежели Днепропетровская область, и процент онкологических заболеваний здесь был выше. Изменить вердикт властей было задачей практически невыполнимой, но профессор Бондарь привык решать именно такие задачи. С присущей ему феноменальной тщательностью он собирал аргументы в пользу строительства центра в Донецке, терпеливо обходил кабинет за кабинетом с ворохом бумаг и папок, убеждал, доказывал — и победил. Совет министров утвердил основание онкоцентра в столице Донбасса. Григорий Васильевич лично контролировал все этапы строительства: закупку материалов, качество строительных работ, оснащение современным оборудованием, регулярно общался с профильным министерством. И параллельно подбирал кандидатов для своей будущей команды профессионалов.
В 1987 году Донецкий областной онкологический диспансер принял первых пациентов. Григорий Бондарь возглавил учреждение и был его бессменным руководителем до конца жизни.
В созданном Григорием Бондарем Республиканском онкологическом центре ежегодно проходит лечение более 10 тысяч человек, проводится свыше 6 тысяч операций разной степени сложности. Центр оснащен 11 современными операционными, диагностическую базу составляют 5 современных ультразвуковых аппаратов. За год в учреждении проводится более 5 тысяч МРТ-исследований головного мозга и около 9 тысяч КТ-исследований внутренних органов. География пациентов республиканского онкоцентра охватывает весь Донбасс, восточные и южные регионы Украины и приграничные области РФ. За последние несколько лет число российских пациентов возросло до 20%.
Пожалуй, в каждом деле, в каждой профессии есть ремесленники и есть творцы. Ремесленники хорошо знают свое дело, доводят его исполнение до автоматизма, порой впечатляющего, но при этом не выходят за рамки привычной колеи. Эти люди часто заслуживают уважения, но редко вызывают восхищение и почти никогда не достигают Олимпа. Олимпа достигают творцы — бесстрашные экспериментаторы, нарушители правил, авантюристы и новаторы. Григория Бондаря без колебаний можно отнести именно к этой категории людей. Он прекрасно осознавал, что онкология — изменчивый, непредсказуемый противник, и в борьбе с ним нужно быть таким же непредсказуемым и изменчивым. Нужно идти на риск, пробовать новое, брать на себя тяжесть ответственности за чужую жизнь. И он на это шел. Опираясь на свой колоссальный опыт, на свою феноменальную интуицию, на своих коллег и учеников — таких же бесстрашных энтузиастов.
Так в практике донецких (а затем и не только донецких) онкологов из года в год появлялись инновационные методы борьбы с раком. Широкое распространение получили надежные универсальные способы хирургических вмешательств при опухолях желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря, молочной железы, радиальные операции на прямой кишке. Первым в мире профессор Бондарь разработал анастомоз желудка — метод замещения удаленного желудка, когда из тканей тощей кишки пациента формировался резервуар, успешно выполняющий функции органа на протяжении многих лет. Из здоровых тканей пациента по методике Григория Васильевича также стали восстанавливать пораженный мочевой пузырь. В терминологии медиков прочно утвердилось понятие «операция по Бондарю» как синоним многократно доказанной эффективности.
«Я не был лично знаком с Бондарем, но, когда ровно тридцать лет назад я пришел в абдоминальное отделение тогда еще Всесоюзного онкологического научного центра, первое, что я услышал — это анастомоз имени Бондаря. Тысячи и тысячи больных раком желудка обязаны своей жизнью этому безопасному и функциональному анастомозу. Многие хирурги в нашем центре используют методику Григория Васильевича» — Максим Никулин, старший научный сотрудник онкологического отделения хирургических методов лечения ФГБУ «НМИЦ им. Н. Н. Блохина» Минздрава РФ.
Совершенно закономерно, что такие успехи принесли донецкому ученому большую известность и заслуженные регалии: в 1983 году ему присвоено звание заслуженного деятеля науки и техники Украины, в 1994 году он избран членом-корреспондентом, а в 2002 — академиком Национальной академии медицинских наук Украины. В 1998 году Европарламент вручил академику Бондарю и его ученику — профессору Александру Бороте почетные дипломы за высокие достижения в области онкологии.
Коллеги Григория Бондаря вспоминают многочисленные случаи, когда профессор шел против официально поставленного диагноза, блестяще опровергал данные современного диагностического оборудования и спасал пациентов от ненужного тяжелого хирургического вмешательства. Так, однажды путем простой пальпации и опроса он установил, что у пациента нет болезненного образования в толстом кишечнике, хотя результаты колоноскопии, которую считают золотым стандартом диагностики кишечных онкозаболеваний, однозначно свидетельствовали о наличии объемной опухоли, и казалось, что сложная полостная операция неизбежна. К всеобщему недоумению, по указанию профессора Бондаря пациент был выписан в тот же день, и вскоре новые анализы подтвердили правоту гениального онколога.
Профессор Бондарь был строгим и требовательным к своим коллегам, но при этом беззаветно доверял им, нисколько не сомневаясь в их профессионализме. Известен случай, когда в 1974 году Григорию Васильевичу самому потребовалась операция. Он не сообщил об этом своим врачам, а только назначил бригаду для оперирования. Наутро, когда медики собрались в операционном зале, он вышел к ним, подготовленный для хирургического вмешательства, и, видя их недоумение, сказал: «Если вдруг возникнут какие-то вопросы, когда меня вскроете, то будите сразу — будем вместе разбираться». Позже, когда у него спросили, почему он не предупредил, что оперировать придется именно его, он сказал: «Вы бы тогда всю ночь накануне не спали, переживали, пришли уставшими, а ведь не мне одному сегодня нужна операция». Неудивительно, что за глаза сотрудники центра называли профессора «Батя».
Когда в 2002 году Григорию Бондарю вручали «Золотую звезду» Героя Украины, он встал на колени перед своим коллективом и сказал: «Я всегда помню, что этот успех — это и ваши слезы, ваш пот и труд. Спасибо, что вы есть».
Отличительной чертой Григория Васильевича как врача был его строго индивидуальный подход к каждому пациенту. И это при том, что число его пациентов измеряется десятками тысяч. Каждый человек был для него отдельной историей — не только болезни, но историей веры, борьбы, успеха. С раннего утра возле его кабинета собиралась большая очередь людей, для которых он был последней надеждой — и он никому не отказывал в помощи. Чем труднее был случай, тем больше в нем было решимости взяться за него. А его фирменное «Ничего, повоюем!» само по себе имело огромную целительную силу. При этом своей прямой задачей Григорий Васильевич считал не только успешное излечение раковой опухоли, но и, по возможности, полную реабилитацию пациента. Его приемы возвращения больных к нормальной жизни до сих практикуют многие медики, а книга Григория Бондаря «Победим рак вместе», где собраны советы по профилактике и лечению онкоболезней, неоднократно переиздавалась в России и пользуется популярностью у самой широкой аудитории читателей.
В 1996 году академик Бондарь разработал натуральный биокомплекс витаминов, минералов и растительных волокон зародышей пшеницы «БИОВИТ» и запатентовал его как средство профилактики онкологических заболеваний. Препарат прошел серьезное тестирование в ряде клиник и получил одобрительную оценку. Было доказано, что «БИОВИТ» замедляет деструктивные процессы в организме и облегчает проникновение лекарств в зараженные области. В 2000 году препарат был отмечен дипломом на всемирной выставке «ЭКСПО» в Германии.
Его рабочий день начинался в семь утра. В это время он уже был одет в белый халат и целиком погружен в дневные заботы. Да, работы всегда было невпроворот. Но это никогда не было для Григория Васильевича оправданием, чтобы забыть о собственном здоровье. Каждую среду, а то и чаще, в шесть утра он собирал своих коллег в большом спортивном зале Донецкого техникума промышленной автоматики — и играл с ними в волейбол. Этот вид спорта он любил со студенческой скамьи и не изменял ему до 80 лет. В рабочем кабинете поставил тренажер для мышц спины — иначе многочасовые операции не выдержать. Пил свежевыжатые соки, любил сухофрукты, орехи, мед. Терпеть не мог курение, не уставал повторять, что рак — прямая угроза для курильщика. Разумеется, никогда не злоупотреблял алкоголем. Шутя, говорил, что его главная вредная привычка — это любовь к работе.
Григорий Васильевич утверждал, что в правилах здорового образа жизни нет и не может быть никаких секретов — всё давно известно и доказано. Посильная физическая активность, умеренность в питании, сне и нагрузках, полезная простая еда, отказ от вредных зависимостей — вот и все заповеди здорового человека. Хотя для самого профессора в этом списке было еще два важных пункта. Первый — это обязательные вылазки на природу — особенно Григорий Васильевич ценил рыбалку на свежем воздухе, на водоемах в родной степи. Пойманную рыбу он, привыкший спасать, а не отнимать жизнь, неизменно отпускал, наслаждаясь самим процессом ловли. Второй пункт — это вовлеченность в любимое дело. Никакого пенсионного покоя для себя академик Бондарь не мыслил, даже достигнув преклонного возраста. Родная земля и главное дело жизни непрерывно питали его силы.
«Чем раньше человек уходит от дел, тем сильнее сокращает свою жизнь. Ровно на столько же процентов. Нужно постоянно двигаться вперед. Заниматься тем, что дорого твоему сердцу, интересно, полезно людям. Если этого нет, как тогда жить?» — профессор Г. В. Бондарь
Хорошо отдыхать умеет тот, кто умеет хорошо работать. Этот принцип на все сто процентов срабатывал в случае с Григорием Бондарем. Отдыхал он редко, но умел делать это весело, интеллигентно, заражая окружающих легкостью и хорошим настроением. Бывшая пациентка, а также близкий друг и соратник профессора донецкая поэтесса Галина Боженко вспоминает, что Григорий Васильевич очень ценил искусство: живопись, пение, музицирование, всегда окружал себя талантливыми людьми. Говорил: «Люблю всё красивое». Сам прекрасно пел, имел редчайший тембр голоса — бас-профундо. Хорошо рисовал, умел играть на баяне. И если не уезжал на природу, то непременно проводил время в компании творческих людей, многим из которых помогал по самым разным поводам.
Он вообще много помогал другим: близким, коллегам, случайным людям. Видимо, понимал и чувствовал, что доброта и взаимовыручка — это тоже область абсолютной красоты, не меньшая, чем искусство. Давая обещание помочь, не забывал о своем слове. Сделав хорошее дело, не ожидал благодарности, хотя искреннюю признательность ценил и дорожил ею.
«Однажды Григорий Васильевич узнал о 12-летней девочке Даше, которая стала финалисткой конкурса «Україна має талант» («У Украины есть талант»). Но эта девочка была из очень скромной семьи, ее воспитывала одна мама, и у них не было финансовой возможности, чтобы купить красивое платье, поехать на концерт. Григория Васильевича никто не просил, не писал никаких заявлений, он просто позвал меня, достал конверт и сказал: «Возьми и передай маме Даши — пусть купит ей красивые наряды. Даша потом пела Григорию Васильевичу его любимые народные песни. Сегодня Даша уже взрослая девушка, лауреат престижных конкурсов, живет в России, но с благодарностью вспоминает о профессоре Бондаре» — донецкая поэтесса, друг Г. В. Бондаря Галина Боженко.
Да, он действительно окружал себя красотой, стремился везде ее увидеть или воссоздать. Исцеленное тело не менее красиво, чем хорошая картина, доброе слово не менее действенно, чем скальпель в умелых руках. Более тридцати лет профессор Бондарь дружил и сотрудничал с поэтессой Галиной Боженко, которой поручил лечить больных поэзией и разговором. Женщина ходила по палатам, беседовала с людьми, читала свои стихи. Истощенные долгой болезнью пациенты под час теряли всякий интерес к жизни, теряли веру и желание бороться. Хирургия тут была бессильна, но поэзия и простой человеческий диалог — нет. Профессор Бондарь, человек науки и рациональных методов, хорошо понимал, что исцеление — это процесс не только физический, но и метафизический. Как и процесс заболевания.
«Он не раз размышлял о том, что причина онкологических заболеваний — это глубокие обиды, когда человек не может простить, и обида в нем живет, копится и впоследствии превращается в опухоль. Поэтому он всегда говорил: „Не обижайся, не морочь голову!“ И я понимала, что нужно быть выше этих обид и просто быть полезной людям. В этом заключалась его концепция жизни, ну и моя, благодаря ему, тоже» — донецкая поэтесса, друг Г. В. Бондаря Галина Боженко.
Академика Бондаря не стало 27 января 2014 года. Он умер в возрасте 81 года, немного не дожив до своего дня рождения и до начала боевых действий на его горячо любимой донбасской земле. Возможно, так судьба пощадила его, пережившего немецкую оккупацию в детстве, от повторного испытания войной. Но для всего Донбасса и для всей отечественной медицины его смерть, конечно, стала огромной утратой. На похороны, несмотря на чудовищные снежные заносы и метель, собралось более двух с половиной тысяч человек — бесконечная череда его учеников, пациентов, коллег, друзей. Но это лишь малая часть тех, кого за свою жизнь спас, утешил, обогрел и наставил этот большой, добрый человек.
Район донецкого железнодорожного вокзала — одно из самых небезопасных мест города сегодня: туда прилетает с удручающей регулярностью. Сам вокзал закрыт с начала войны, прилегающий к нему большой рынок практически целиком уничтожен июльскими обстрелами, жилой сектор поблизости обезлюдел.
Но именно здесь даже в эти непростые дни продолжает работать небольшой музей на первом этаже многоэтажного дома. Это Народный дом-музей имени академика Григория Бондаря. Учредителем, бессменным руководителем, хранителем и экскурсоводом его является поэтесса Галина Боженко. То, что человек такого масштаба, как академик Бондарь, заслуживает отдельного музея, ей было очевидно еще при его жизни. Но Григорий Васильевич строго отметал все попытки возвысить и увековечить его талант. Однако после его смерти появление музея стало только вопросом времени.
В октябре 2017 года Галина Николаевна озвучила свою инициативу и начала собирать команду энтузиастов — сразу же откликнулось не менее двухсот человек. Были оформлены необходимые документы на аренду помещения, проведена колоссальная работа по расчистке и облагораживанию залов будущего музея. Дотации от желающих помочь доброму делу порой достигали сотен тысяч рублей, вспоминает Галина Боженко. Неудивительно, ведь среди благодарных пациентов профессора Бондаря было немало солидных людей. Но не менее ценными были и скромные вложения по 200-300 рублей от народа попроще, к которому Григорий Васильевич всегда относился с большой любовью и уважением.
Формирование коллекции музея также было делом всенародным. Подключились не только люди из Донбасса, но и из Москвы, Якутии, Краснодарского края, Крыма — из всех уголков бывшего Советского Союза, где знали, уважали и ценили талантливого донецкого онколога. Коллеги профессора передали хирургические инструменты, медицинскую одежду, книги, дипломы и даже огромный дубовый стол из рабочего кабинета Григория Бондаря. Многое из сегодняшней экспозиции музея хранилось у самой Галины Николаевны, здесь можно увидеть ее многочисленные книги, посвященные любимому другу и учителю. И, безусловно, сложно переоценить вклад пациентов и друзей Григория Бондаря. Люди несли благодарности, стихи, редкие фотографии, газетные вырезки. Из родного села Григория Бондаря привезли старую керосинку, при свете которой будущий профессор учил уроки, его баян, предметы домашнего обхода семьи Бондарей и даже улей, из которого односельчане Григория Васильевича качали мёд для своего ученого земляка.
Открывая музей, Галина Боженко ставила перед собой цель не только собрать как можно больше сведений о выдающемся профессоре, но и сохранить, по возможности, атмосферу, которую создавал Григорий Бондарь вокруг себя при жизни. Помня его любовь к искусству и творческим встречам, она организовала на базе музея литературно-музыкальную гостиную, где уже неоднократно выступали поэты, вокалисты, музыканты, художники. В продолжение благотворительной работы профессора на территории музея открылся пункт сбора и выдачи гуманитарной помощи из России «Выручалочка». Кроме того, здесь могут помочь с консультацией в противоопухолевом центре, направить к нужному специалисту, поддержать.
В перспективе, сообщает Галина Николаевна, есть цель сделать на основе дома-музея Бондаря полноценный музей медицинской славы Донбасса и рассказать о медиках края, которые наравне с Григорием Васильевичем доказали, что эта земля рождает гениев.
Кроме Народного дома-музея память о легендарном донецком профессоре бережно хранится в Республиканском онкологическом центре. Рабочий кабинет Григория Бондаря здесь превращен в мемориальный комплекс, все вещи лежат там, где их оставил бывший хозяин. Здесь также собран обширный архив фотографий и документов, отражающих жизнь и труды академика. Перед входом в здание центра стоит памятник его основателю, возле которого всегда живые цветы. Ежегодно ученые Донбасса проводят международные конференции, посвященные памяти своего выдающегося земляка. Уже одного имени Григория Бондаря достаточно для того, чтобы привлечь к такой работе именитейших медиков России и зарубежья. Дети профессора продолжили дело отца и также посвятили себя благородному врачебному делу.
Памятные стенды, посвященные светилу донбасской медицины, есть в местном краеведческом музее и в медицинском университете, где учился Григорий Бондарь. Дом в Донецке, где он жил, украшен мемориальной доской. В 2021 году «Почта Донбасса» выпустила марку и конверт с изображением академика Бондаря в серии «Великие люди Донбасса». Думается, благодарность людская создаст еще не один мемориал этому человеку.
Когда у профессора Бондаря спрашивали, насколько страшен и смертелен рак, он иногда отвечал в духе циничного медицинского юмора: «Мы все рождаемся для того, чтобы когда-нибудь умереть. В конце концов, от чего-то же должен человек умереть!» При этом сам всего себя посвятил тому, чтобы снова и снова побеждать смерть, отвоевывать у нее часы, дни и годы чьей-то жизни. Тысячи людей он спас своими руками и еще тысячи спасут его многочисленные ученики. И, пожалуй, это и есть главный, нерушимый памятник этому великому человеку, его лучшее лекарство против смерти.