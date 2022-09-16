В Тюменском лесу обнаружили гадюку

Тюменке удалось избежать близкого контакта со змеей. Она неспешно покинула место обитания рептилии и смогла избежать опасного укуса.
Токсикологи тюменской области напоминают, что в ситуациях, когда змея все-таки укусила вас, нужно как можно скорее обратиться в больницу. Если нет сил добраться до больницы самому, то вызывайте скорую.
Стоит помнить, что дети намного тяжелее взрослых переносят отравление.
«Если гадюка вас всё-таки укусила, то, в первую очередь, важно успокоиться. Lело в том, что при панике, в организме человека происходит всплеск адреналина, а яд змеи при этом всасывается значительно быстрее. Не прижигайте рану, не надрезайте место укуса и не старайтесь самостоятельно удалить из неё яд. Через раны и микротрещины на слизистой он быстрее распространится по организму и причинит гораздо больше вреда»,рассказал Антон Терёхин, руководитель экстренной службы ОКБ № 2.
После укуса, рану стоит обработать антисептиком. Вы можете принять антигистаминные препараты, она ненадолго облегчат ситуацию.