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В Тюменском лесу обнаружили гадюку

16 сентября 09:52
Фото: 1Mi
Жительница Тюмени пожаловалась на гадюк в Криводановском лесу. Змею она заметился в кусах, во время сбора грибов. К счастью, в результате встречи с ядовитым природным жителем, никто не пострадал. Токсикологи ОКБ № 1 напоминают, что яд гадюки очень токсичен и опасен для жизни человека.
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Тюмень

Тюменке удалось избежать близкого контакта со змеей. Она неспешно покинула место обитания рептилии и смогла избежать опасного укуса.

Токсикологи тюменской области напоминают, что в ситуациях, когда змея все-таки укусила вас, нужно как можно скорее обратиться в больницу. Если нет сил добраться до больницы самому, то вызывайте скорую.

Стоит помнить, что дети намного тяжелее взрослых переносят отравление.

«Если гадюка вас всё-таки укусила, то, в первую очередь, важно успокоиться. Lело в том, что при панике, в организме человека происходит всплеск адреналина, а яд змеи при этом всасывается значительно быстрее. Не прижигайте рану, не надрезайте место укуса и не старайтесь самостоятельно удалить из неё яд. Через раны и микротрещины на слизистой он быстрее распространится по организму и причинит гораздо больше вреда»,рассказал Антон Терёхин, руководитель экстренной службы ОКБ № 2.

После укуса, рану стоит обработать антисептиком. Вы можете принять антигистаминные препараты, она ненадолго облегчат ситуацию.

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