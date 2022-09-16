В Тюменском лесу обнаружили гадюку

«Если гадюка вас всё-таки укусила, то, в первую очередь, важно успокоиться. Lело в том, что при панике, в организме человека происходит всплеск адреналина, а яд змеи при этом всасывается значительно быстрее. Не прижигайте рану, не надрезайте место укуса и не старайтесь самостоятельно удалить из неё яд. Через раны и микротрещины на слизистой он быстрее распространится по организму и причинит гораздо больше вреда»,рассказал Антон Терёхин, руководитель экстренной службы ОКБ № 2.