Промышленный гигант Луганщины: хроники Алчевского металлургического комбината

Документы и архивы в подробностях сохранили сведения о том, как металлургический завод пережил Великую Отечественную войну и оккупацию нацистов. Огромное число добровольцев ушло с производства на фронт, женщины, старики и дети снова стали на их места у печей и станов. В 1941–1942 годах, под регулярными бомбардировками фашистов, тут изготавливали металл для орудий — в частности, высокопрочную сталь для моторов танков и самолетов, а затем и снаряды для минометов. К счастью, до начала оккупации в 1942 году удалось частично эвакуировать оборудование завода — три с половиной тысячи вагонов отправились на Южный Урал, в Узбекистан и Казахстан. Там из этого оборудования были сооружены предприятия, на которых трудились в том числе и эвакуированные алчевцы.