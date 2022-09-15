«Замочки висят, света нет»: известный салон кинул тюменок на деньги

«Как и у других клиентов визита не состоялось. Причина — студия не работает, никто не отвечает и ничего не внятного не происходит. Теперь не удивительно, по какой причине они продают только абонементы на несколько процедур. Чтобы закрыться в любой удобный момент с прибылью в кармане», возмущена Ксения.