«Замочки висят, света нет»: известный салон кинул тюменок на деньги

Одна клиентка говорит, что посещала данную студию 2,5 года. В очередной раз девушка записалась на определенную дату и время. В назначенное время она приехала по адресу, однако, сотрудников на месте не оказалось, а сам салон закрыт.
«Все закрыто, замочки висят, света нет. На сообщения и звонки, к сожалению, не ответили. Пришлось уйти», прокомментировала клиентка.
Она отмечает, что за два дня с ней никто не вышел на связь и никак не объяснил ситуацию. Лишь спустя время удалось дозвониться до общей горячей линии, где ей пообещали выяснить, что происходит.
«Хочу вернуть деньги за не использованные 5 посещений.Спустя два дня пришла в студию снова, все так же закрыто. Это обман и развод на деньги. Никто не отвечает на телефоны, на сообщения в мессенджерах», подчеркивает она.
Девушка призывает других пострадавших написать ей и составить коллективное заявление в полицию или прокуратуру.
К нам обратилась еще одна пострадавшая. Девушка рассказала, что ей подарили подарочный сертификат. Она решила взять абонемент с первым взносом и оставшейся суммой в рассрочку.
«Два раза в июле и августе все было нормально. На третий сеанс я не попала, как и многие их клиенты. Не работает салон уже неделю. Никакого объявления, предупреждения, звонков или СМС не поступало. Руководство ничего существенного сказать не может», сообщила посетительница данной студии.
Обратившаяся к нам девушка добавила, что по своей доверчивости не обратила внимания на договор.
«Салон был проверенный и федеральная сеть. Глупо, но как есть», признается она.
«Пришла по записи на 11 сентября. Студия закрыта, никого нет. В соседнем магазине сказали, что они уже дней 5 не работают. Деньги верните за неиспользованные посещения», написала на сайте 2ГИС в отзывах этой студии Екатерина Швецова.
С такой же ситуацией столкнулась и Ксения Фокс. Она также рассказала о неприятном случае в отзывах салона. Девушка была записана на процедуру.
«Как и у других клиентов визита не состоялось. Причина — студия не работает, никто не отвечает и ничего не внятного не происходит. Теперь не удивительно, по какой причине они продают только абонементы на несколько процедур. Чтобы закрыться в любой удобный момент с прибылью в кармане», возмущена Ксения.
Она предупреждает остальных клиентов о непрофессионализме работников студии и советует не посещать данное место.
Анна Федорова была записана днем ранее, 10 сентября. Она решила уточнить свою запись, в ответ — тишина. Когда клиентка дозвонилась, никто не поменял запись на другую дату.
«Какие-то мутные схемы. Если мне не вернут деньги за процедуры, придется идти в прокуратуру. Ребята, так с клиентами не поступают. Прошу связаться и разъяснить ситуацию», негодует Федорова.
«Наш город» связался с руководством студии «Laser Pro». На наш вопрос о том, собираются ли они возобновлять работу или возвращать денежные средства посетителям, нам ответили, что студия не работала по техническим причинам.
«Работа уже восстановлена», кратко прокомментировали ситуацию «Laser Pro».
Комментарий по поводу возвращения денег нам не дали.
Согласно статье 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации «Обязанность возвратить неосновательное обогащение», пострадавшим должны быть возвращены денежные средства.
«Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение)», написано в ГК РФ.
Стоит отметить, что правила, предусмотренные этой главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
«Наш город» поговорил с юристом Олесей Логиновой о данном инциденте. Специалист рассмотрела документы, предоставленные потерпевшими.
В соглашении о рассрочке юридическое лицо зарегистрировано по адресу: г. Самара, ул. 5 Просека, д. 92, помещение 16. Что касается согласия на приобретение абонемента, указан другой адрес — г. Самара ул. Ерошевского, 19,32. Это несоответствие адресов.
Кроме того, в документах разные ИНН (идентификационный номер налогоплательщика). Два адреса и два ИНН не могут быть зарегистрированы на одно юридическое предприятие.
«Что касается печати, то она неправильная. Документ публичной оферты без номера, что является нарушением. Соглашение о рассрочке и согласие на приобретение абонемента должны идти приложением к основному договору об оказании услуг. Там должны быть прописаны все подробности оказания услуг», проинформировала юрист.
По словам Логиновой, потерпевшим нужно составить претензию, где описать, какие услуги должны были быть предоставлены и в какие сроки. Если в течение 7 рабочих дней не поступит ответ, необходимо обращаться в прокуратуру.
«Документы составлены юридически неграмотно», отмечает специалист.
Юрист направила запрос на предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде. Сравнив документы, можно увидеть, что указан другой директор, прописаны другие услуги и прочие недочеты.