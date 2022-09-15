Тюменца, по вине которого сгорела деревня Бачелино, будут судить

Как выяснилось, поджигателем в деревне оказался местный житель. 10 мая он незаконным способом подключил электроэнергию к своему частному дому. При этом провода без изоляционного слоя селянин набросил прямо на воздушную линию электропередач.
В результате из-за нарушения правил пожарной безопасности проводка загорелась. Сначала возгорание возникло в доме виновника пожара, затем огонь перекинулся на соседние строения. Полностью сгорело 97 домов. Кроме того, во время пожара серьезные травмы получил один из жителей деревни.
«Наш Город» ранее писал о случившейся трагедии — когда произошло ЧП власти не сразу смогли подсчитать число сгоревших строений. Изначально речь шла только о двух домах и фельдшерско-акушерском пункте. Позже выяснилось, что их число в десятки раз превышает данную цифру. Причиной такой неразберихи с документами стало отсутствие права собственности на жилье у большинства жителей Бачелино.
На данный момент уголовное дело по статье 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» направлено для рассмотрения по существу в Ярковский районный суд. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до трех лет.