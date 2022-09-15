Тюменца, по вине которого сгорела деревня Бачелино, будут судить

«Наш Город» ранее писал о случившейся трагедии — когда произошло ЧП власти не сразу смогли подсчитать число сгоревших строений. Изначально речь шла только о двух домах и фельдшерско-акушерском пункте. Позже выяснилось, что их число в десятки раз превышает данную цифру. Причиной такой неразберихи с документами стало отсутствие права собственности на жилье у большинства жителей Бачелино.