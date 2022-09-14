Тюменцы опасаются, что в школе сливают данные детей

Он утверждает, что в гимназии № 16 просят обязательно предоставлять данные на этапе регистрации учеников во Всероссийской олимпиаде школьников.
«Наш город» связался с пресс-службой департамента образования и науки Тюменской области.
Работа по сбору, обработке и защите персональных данных школьников при регистрации на участие во ВсОШ осуществляется в строгом соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».
По словам главного специалиста отдела информационно-аналитического обеспечения и защиты информации Департамента образования и науки Тюменской области Оксаны Крестьяновой, для автоматизированного сбора информации используется защищённое соединение.
«Гарантируется соблюдение всех мер по обеспечению безопасности персональных данных для защиты от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных», прокомментировала Оксана Крестьянова.
Ранее «Наш город» писал о том, что «Альфа-банк» не отвечает на вопросы клиентов о кредитной амнистии. В нашу редакцию обращались читатели с жалобами на действия разных банков: кто-то обнаруживал задолженности по неактивным счетам, у кого-то списывали «лишние проценты» при расчетах. Мы устроили проверку успеваемости банковской системы. Первым — по названию и времени запроса — оказался «Альфа-Банк».