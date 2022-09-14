Тюменцы опасаются, что в школе сливают данные детей

Ранее «Наш город» писал о том, что «Альфа-банк» не отвечает на вопросы клиентов о кредитной амнистии. В нашу редакцию обращались читатели с жалобами на действия разных банков: кто-то обнаруживал задолженности по неактивным счетам, у кого-то списывали «лишние проценты» при расчетах. Мы устроили проверку успеваемости банковской системы. Первым — по названию и времени запроса — оказался «Альфа-Банк».