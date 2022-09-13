«Травля и насмешки»: тюменский психолог о том, почему дети боятся ходить в школу

«Ребенок должен знать, что он может прийти к вам в трудную минуту, поделиться переживаниями без страха быть обвиненным или наказанным. Напоминайте ему об этом, искренне интересуйтесь его школьными делами и настроением. Дайте понять, что вы всегда готовы его выслушать», посоветовала психолог.