«Травля и насмешки»: тюменский психолог о том, почему дети боятся ходить в школу

По некоторым данным, количество детей, которые страдают от тревожных расстройств, вызванных посещением школьного учреждения, составляет примерно 5% от всех учащихся школьного возраста. Среди них почти 1% проявляют симптоматику непосредственной школьной фобии.
Татьяна Крестьянникова выделила несколько основных причин, по которым школьники боятся посещать учебное заведение. По словам специалиста, родители часто обращаются к ней с подобным вопросом: «Мой ребенок не хочет ходить в школу. Приходится заставлять ходить из-под палки». Как же с этим быть?
Если замечаете, что ребенок регулярно не хочет посещать уроки — стоит обратить внимание на этот тревожный звонок. Некоторые дети и вовсе не скрывают свои эмоции — плачут и истерят перед каждым походом в школу.
Первое, что упомянула тюменский психолог — издевательства одноклассников. Эти самые издевательства могут принимать разные формы: словесная травля и оскорбления, распространение слухов и сплетен о ребенке, а также полное игнорирование, попросту — бойкот.
Сейчас травлю в учебном учреждении принято называть «школьный буллинг». Обидчики считают себя сильнее и важнее, поэтому стараются разными способами принизить других. «Сторонние наблюдатели» поддерживают травлю, либо просто отмалчиваются.
«Бывает и такое, что ребенок просто не смог ответить на вопрос учителя. Одноклассники обсмеяли, а теперь он боится, что насмешки повторятся вновь», прокомментировала Крестьянникова.
Если родитель заметил у своего ребенка следующие признаки, стоит немедленно выяснить, в чем же дело: беспричинные боли в животе, плохая успеваемость даже по любимым предметам, нервные тики, беспокойство, тревожность, нарушенный сон, длительное подавленное состояние, склонность к уединению.
Некоторые родители огорчаются, когда видят, что их ребенок не оправдывает ожиданий. Им хочется, чтобы доченька или сыночек учились на «отлично», как мама или папа. Они готовы тратить на это свои ресурсы: силы, деньги, время.
«Например, если ребенок получил „четверку“, а не „пятерку“, „властные“ родители могут начать кричать или, что намного хуже, применить физическую силу», поделилась опытом психолог.
Кроме того, некоторые родители наказывают детей — запрещают пользоваться телефонами из-за плохой успеваемости. Ребенок закрывается и больше не делится с вами переживаниями, поскольку знает, что это чревато не самыми приятными последствиями.
Во время учебного процесса у детей могут возникать проблемы с учителями. Они могут ставить оценки не за знания, а из-за собственной неприязни. Обычно такое происходит из-за резко образовавшегося конфликта или недопонимания.
Нужно объяснить ребенку, что учитель — такой же человек, как и все остальные. У него также может быть плохое настроение или собственные «тараканы».
Татьяна напомнила, что зачастую в сети всплывают жуткие видеоролики, когда учителя поднимают руку на детей или оскорбляют их нецензурными словами. Педагогическое насилие — это пренебрежение потребностями учеников, нарушение их личных границ, применение психологического и физического насилия к ребенку со стороны педагога.
«Разумеется, рукоприкладство по отношению к детям — недопустимо. Однако, ситуация ситуации рознь. Нужно рассматривать каждый инцидент в отдельности. А учителю пытаться наладить контакт с учеником», высказала мнение специалист.
По мнению Крестьянниковой, прежде чем бросаться на педагога с кулаками, нужно разобраться, а не совершил ли ребенок какое-либо оскорбительное действие в его сторону. Побеседуйте с классным руководителем, с администрацией школы, с другими учениками. Сравните «показания» детей и взрослых.
Помните, что правильно выстроенная коммуникация — ключ к успеху.
Как мы знаем, в истории российского образования достаточно много случаев, когда руководство школы возмущалось по поводу внешнего вида школьников. Чего стоит нашумевший случай в тюменской школе № 88, когда девочку не пустили в учебное заведение из-за платка.
Недобросовестные учителя могут позволить себе критиковать черты лица, конституцию тела, цвет волос, прическу, макияж, одежду.
Стоит понимать, что школьник приходит на уроки с целью получения знаний. На его успеваемость напрямую влияет концентрация внимания на предмете, мотивация к учебе, атмосфера образовательного процесса и ощущение безопасности.
«Хотя в данном случае учителей тоже можно понять — им важно сохранять социальное равенство. Школьная форма — прекрасный вариант для „сокрытия“ материального положения той или иной семьи», считает Татьяна.
Сначала постарайтесь поговорить с ребенком и объяснить, что учеба может стать и приятным времяпровождением. Это отличная возможность узнать что-то новое, расширить свои границы и познакомиться со сверстниками-единомышленниками.
«Ребенок должен знать, что он может прийти к вам в трудную минуту, поделиться переживаниями без страха быть обвиненным или наказанным. Напоминайте ему об этом, искренне интересуйтесь его школьными делами и настроением. Дайте понять, что вы всегда готовы его выслушать», посоветовала психолог.
Если не получается договориться — стоит обратиться к специалисту. Он поможет найти верный подход к вашему ребенку.
«Нет безвыходных ситуаций. Если вы не обладаете необходимыми навыками общения с ребенком — приходите на консультацию к специально обученному человеку», заключила Крестьянникова.
Далеко не каждый страх является патологическим и требующим помощи специалистов. Совет родителям: не доводите до того, чтобы ребенок не хотел рассказывать вам о своей жизни.