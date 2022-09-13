«Повальное списывание»: что думают тюменские учителя о процедуре ВПР

«Было так, что в 7-м классе мы изучали экономику, немного права, природу, а задания всероссийских проверочных работ были по углубленному курсу „Право“, которые рассматривались в учебниках под авторством Котовой. Получалось, что все, чему целый год учили, оказалось не нужно. Дети разочаровывались в компетенции учителей», рассказала учительница.