«Повальное списывание»: что думают тюменские учителя о процедуре ВПР

Всероссийские проверочные работы появились в практике российского образования в 2015 году. Раньше все было проше: учебные заведения сами проводили контрольные точки для проверки знаний учеников. Однако, контроля за составлением заданий не было. Во всероссийских проверочных работах предусмотрен единый стандарт оценки.
Кроме того, ВПР призваны отразить подготовку школьников к ЕГЭ и ОГЭ. Насколько они с этим справляются — другой вопрос.
«Наш город» побеседовал с преподавателем истории и обществознания тюменской школы № 92 Натальей Исмятуллиной.
Учитель уточнила, что ВПР — не экзамен, а мониторинг, призванный помочь и ученикам плавно подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. ВПР включает в себя задания, которые есть на ОГЭ, упрощенные задания из ЕГЭ.
«Я консерватор по натуре, но оправданное новшество принимаю», поделилась мнением Исмятуллина.
По мнению Натальи, есть недостатки, которые сейчас пытаются исправить с помощью 3-го поколения Федеральных государственных образовательных стандартов. Так как нет единого учебника, содержание рабочих программ может варьироваться в зависимости от содержания материалов.
«Было так, что в 7-м классе мы изучали экономику, немного права, природу, а задания всероссийских проверочных работ были по углубленному курсу „Право“, которые рассматривались в учебниках под авторством Котовой. Получалось, что все, чему целый год учили, оказалось не нужно. Дети разочаровывались в компетенции учителей», рассказала учительница.
Кроме того, Исмятуллина считает, что проверять знания школьников осенью — неэффективно, поскольку за каникулы многое забывается.
«Написать на высокий результат значительно труднее, чем весной», подчеркнула она.
Наталья добавила, что сейчас составляются единые программы на основе ФГОС, чтобы содержание в любом регионе страны было одинаково, а значит проверяемо ВПР.
Еще один недостаток ВПР — повальное списывание.
«Это приводит к искаженным результатам мониторинга. Проблему пытаются решить: историю осенью пишут на компьютере, что значительно экономит и бумагу. Думаю, что скоро вовсе уйдем от использования бумаги», отмечает преподаватель.
Преподаватель биологии и химии из МАОУ СОШ № 9 Тюмени Оксана Баламутова согласна с тем, что на ВПР присутствует тотальное списывание.
«Расстраивает формальность процедуры. Ответы за день без проблем можно найти в интернете», делится Баламутова.
Она отмечает, что детей забирают с уроков. А учителя вынуждены тратить время на проверку работ, которые не отражают истинных знаний, в то время как могли рассказать новую тему по предмету.
«Трата бумаги тоже имеет место быть. Хотелось бы, чтобы этот вопрос как-то решался», говорит учитель.
Мы поговорили с тюменским репетитором по математике и физике Дмитрием Бугаевым.
По его мнению, ВПР нацелены на мониторинг качества образования, при этом идет оценка как общих результатов, так и в разрезе по регионам, городам и образовательным учреждениям в том числе. Дмитрий считает, что контроль знаний нужен, однако, данная процедура больше похожа на профанацию и подгон статистики.
«Задания простые, следовательно средние и сильные ученики справляются с ними без труда, провалиться могут только слабые, в случае если не найдут способа списать, а это действительно возможно. Таким образом, общий результат получится завышенным», в очередной раз подтверждает факт списывания Бугаев.
Любая оценка из вне является вызовом для школы. Поэтому Дмитрий не удивляется рассказам своих учеников, как многие списывали и за ними никто не следил.
«Даже были истории о том, что находили ответы в интернете или ответы дал учитель. Я не знаю, насколько это соответствует действительности, однако, подобной информацией ребята делятся со мной из года в год», прокомментировал репетитор.
В сентябре приходят готовиться к ЕГЭ по профильной математике или физике ребята, которые дроби считать-то плохо умеют, не говоря уже о том, что нужно уметь выражать различные величины. А у нас с образованием все «в порядке».
«При таком подходе, полагаю, получить объективные данные невозможно, с другой стороны и делать из ВПР второй ЕГЭ в плане строгости проведения процедуры тоже нет смысла», считает Дмитрий.
Стоит сказать, что качественный мониторинг уровня образования по результатам ОГЭ и ЕГЭ провести не представляется возможным, поскольку многие ребята занимаются дополнительно с репетиторами или в онлайн-школах.
«Формат ВПР не отвечает поставленным целям на текущий момент»,высказал мнение Бугаев.
Напомним, в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 Рособрнадзором по согласованию с Правительством Российской Федерации было принято решение о переносе сроков проведения всероссийских проверочных работ с весны на осень 2022 года. Их планируется провести их с 19 сентября по 24 октября 2022 года.
Ознакомиться с образцами ВПР этого года школьники могут на официальном сайте ФИОКО.