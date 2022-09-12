Есть «скрытая» выгода: тюменский филолог о том, почему важно быть грамотным человеком

Если говорить по-простому, то это владение литературным языком в устной и письменной формах. Не просто умение читать и писать. Сейчас считать себя грамотным может человек, во-первых, знающий нормы устной и письменной речи, во-вторых, испытывающий глубокую личную потребность эти нормы соблюдать, в-третьих, умеющий различать условия, в которых те или иные нормы уместны и неуместны, эффективны и неэффективны. А это, в свою очередь, требует развитого «чувства языка» — понимания, как язык устроен, как и почему сочетаются или, наоборот, не сочетаются друг с другом разные его элементы, как может «работать» язык в той или иной ситуации. Получается, что грамотность можно определить и как совокупность всех знаний, умений и навыков, которые дают человеку возможность наиболее эффективно пользоваться ресурсами языка — в самых разных ситуациях.