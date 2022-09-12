Есть «скрытая» выгода: тюменский филолог о том, почему важно быть грамотным человеком

Наталья, как бы вы объяснили, что такое грамотность? Какого человека можно назвать грамотным?
Если говорить по-простому, то это владение литературным языком в устной и письменной формах. Не просто умение читать и писать. Сейчас считать себя грамотным может человек, во-первых, знающий нормы устной и письменной речи, во-вторых, испытывающий глубокую личную потребность эти нормы соблюдать, в-третьих, умеющий различать условия, в которых те или иные нормы уместны и неуместны, эффективны и неэффективны. А это, в свою очередь, требует развитого «чувства языка» — понимания, как язык устроен, как и почему сочетаются или, наоборот, не сочетаются друг с другом разные его элементы, как может «работать» язык в той или иной ситуации. Получается, что грамотность можно определить и как совокупность всех знаний, умений и навыков, которые дают человеку возможность наиболее эффективно пользоваться ресурсами языка — в самых разных ситуациях.
Насколько важно в современном мире быть грамотным?
Если грамотное использование языка позволяет нам яснее передавать свои мысли, желания, намерения, дает нам возможность влиять на мнения и решения других людей, способствует уменьшению количества конфликтов, связанных с недопониманием, — стало быть, быть грамотными — это в наших интересах. Есть и еще одна «скрытая» выгода, о которой знают специалисты: качественная, грамотно организованная речь — это обязательное условие точного, гибкого и логичного мышления. Люблю повторять студентам, что на основе убогой синтаксической конструкции нельзя генерировать хоть сколько-нибудь достойную мысль. Так что уверенность некоторых людей в том, что можно, дескать, говорить и писать кое-как, но при этом хорошо думать, явно противоречит выводам науки.
Как вы относитесь к появлению технологий, позволяющих автоматически подбирать слова и заменять ошибки?
К технологиям автоматического редактирования текста я отношусь абсолютно потребительски — пусть электронный редактор сделает за меня черновую работу, выделит все, что вызывает у него сомнение или недоумение. Но править чистовой вариант предпочитаю сама. Во-первых, потому, что даже орфографические — самые конкретные — нормы и правила не так-то легко алгоритмизировать: слишком много деталей, примечаний, особых условий применения правила надо учесть. Еще труднее алгоритмизировать пунктуационные, морфологические и синтаксические нормы — и любой филолог знает, насколько часто электронный редактор ошибается в оценке нормативности текста. Во-вторых, некоторые нормы не алгоритмизируются в принципе. Например, лексические нормы вообще не регламентируются никакими правилами — они описываются по характеру типичных ошибок.
Получается, что автоматическое редактирование текста — это что-то вроде черновой отделки: лучше, чем ничего, но пользоваться результатом еще нельзя. Чистовую «отделку» текста все равно придется доверить человеку. А какому человеку каждый из нас больше всего доверяет? Правильно — себе. Следовательно, быть грамотным важно еще и потому, что это дает возможность не зависеть от электронных проверяющих.
Не находите ли вы, что автоматическое редактирование «расслабляет» наше население и негативно влияет на уровень знаний?
Сложный вопрос. Людей, понимающих, что редактор-автомат не всемогущ и что за ним, как говорится, нужен глаз да глаз, не расслабляет — только экономит им время и силы. Другое дело — люди, которые доверяют технике и не доверяют себе. Они хотят «сделать грамотно», не прилагая усилий. Это взращивает интеллектуальную лень.
Если обобщить, как вам кажется, насколько хороший уровень грамотности показывают россияне на данный момент?
Не поддерживаю тех, кто утверждает, что общая грамотность россиян в последние 30 лет значительно снизилась. На мой взгляд, она только стала менее однородной. Так, в разных сферах интернет-коммуникации заметно постепенное снижение орфографической, пунктуационной, морфологической грамотности. Но при этом стилистическая грамотность в целом радует: россияне стали свободнее и успешнее пользоваться стилистическими ресурсами языка, легче создавать и лучше понимать языковую игру, а это, между прочим, один из признаков достойной речевой культуры.
Не поддерживаю и тех, кто уверен, что современные школьники и молодежь — самая безграмотная часть населения. Плотность и скорость речевого общения в современном мире такова, что не только детское, но и взрослое языковое сознание не успевает адекватно реагировать на весь объем речевой информации, которую приходится обрабатывать ежедневно.
Не согласна и с теми, кто полагает, что у современных школьников не сформирован литературный художественный вкус и не развита потребность в красивой речи. Как эксперт региональной предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку могу согласиться, что сочинения ЕГЭ нередко ужасают своей речевой «антихудожественностью». Но есть и работы — и их не так уж мало, — которые хочется перечитывать, потому что написано безупречно.
Что бы вы изменили в современном подходе к изучению русского языка? На какие моменты обратили особое внимание?
Я считаю самым важным в обучении любому предмету не увеличение количества передаваемых детям знаний, а развитие умений эти знания соотносить с собственным жизненным опытом и использовать. Почему у многих школьников русский язык — вечно самый нелюбимый предмет? Во многом потому, что дети слабо себе представляют, где и для чего им может понадобиться знание того или иного языкового факта.
В школьных учебниках есть разделы, посвященные осмыслению роли языка и речи в нашей жизни, связи языка с мышлением человека, отношениям между задачей текста и языковыми средствами, подходящими для решения этой задачи. Есть и разделы, посвященные языку как средству воспитания и передачи культурных и духовно-нравственных ценностей. Почему же так получается, что нередко именно эти разделы, призванные мотивировать ученика к освоению предмета, остаются не прочитанными учениками? Почему мы так редко говорим ребенку о том, что он изучает спряжение глагола не для того, чтобы только знать спряжение глагола, а для того, чтобы это знание помогало ему строить и речь, и мысль?
Существуют критерии особенностей речевого поведения носителей языка. Всегда ли элитарный тип — умение продуцировать хорошую и грамотную речь?
Всегда — и никак иначе. Тут важно правильно понимать, что такое элитарный тип речевой культуры.
Элитарной называется речевая культура, близкая к безупречной. Люди с такой речевой культурой свободно владеют всеми функциональными стилями, способны спонтанно, на ходу, произносить пространные (при этом грамотные и эстетичные) монологи на любую хоть немного знакомую тему, не испытывают затруднений при замене слова или речевого оборота синонимами, свободно понимают чужую языковую игру и создают собственную, подстраиваются под регистр общения собеседника.
Можно ли стать носителем элитарной речевой культуры?
Можно — при должном упорстве, но сложно, если речевая культура семьи, в которой человек рос, заметно проще. Любой ребенок перенимает речекультурные умения и навыки от родителей, потому что именно семья для каждого маленького человека является абсолютным речевым ориентиром и авторитетом. Чаще всего взрослый человек имеет тот уровень речевой культуры, который коммуникативно «унаследовал» в семье. Студентам я обычно говорю так: если папа не «кабели кладет», а «кабелЯ лОжит», то ребенок тоже будет «лОжить кабелЯ». Стало быть, если родители хотят вырастить человека с высокой речевой культурой, им придется начинать с себя.
Разделяете ли позицию о том, что если много читать, речь станет в разы лучше?
Это зависит от того, как именно читать. Чтение может быть эффективным средством развития речевой культуры только в том случае, если это процесс осознанный и в удовольствие. При этом читать надо регулярно, внимательно (не пропуская «неинтересные описания» и прочее), постоянно соотносить прочитанное с собственным наглядно-чувственным опытом (представлять то, о чем читаешь), осмысленно.
И еще одно важное требование: на речевую культуру позитивно влияет только артикуляционное чтение — чтение с проговариванием про себя, поскольку только при таком чтении развиваются орфографические, пунктуационные, интонационные навыки, запоминаются новые слова и понимаются условия их употребления в речи. Модное сейчас неартикуляционное чтение хоть и способно помочь взрослому человеку, уже неплохо владеющему языком, просматривать большие тексты за короткое время, но для развития речевой культуры совершенно не годится.
В каких словах, на ваш взгляд, чаще всего совершают ошибки?
Не буду оригинальной — в слове «обеспЕчение», которое чаще всего произносят как «обеспечЕние». Вообще ударение в этом слове, как и во многих других, ставится согласно простому правилу: если в производящем глаголе ударен третий слог — «обеспЕчить» (не «обеспечИть»), то и в существительном ударение падает на тот же слог.
Как вы относитесь к тому, что правила и нормы русского языка подстраиваются под его современное состояние?
Спокойно отношусь — потому что это естественный и необходимый процесс развития любого литературного языка (да и вообще языка). Нормы непрерывно меняются, следуя за изменениями нашего языкознания и окружающей нас действительности. Язык, который перестает быть адекватным действительности, никому не нужен.
Поделитесь советами, как повысить уровень грамотности.
Читать хорошее. Читать много и разное. Читать правильно. Обеспечить себе разнообразную устную и письменную речевую практику. Развить в себе привычку пользоваться словарем. Изучать язык, стараться его понять. А вообще всё это вряд ли поможет тому, в ком не расцвело желание язык полюбить. Мы вообще способны хорошо делать только то, что нас привлекает.
Наталья, посоветуйте литературу, которая будет интересна по данной теме.
Для тех, кто хочет попробовать увлечься языком, я бы посоветовала энциклопедию для детей «Языки мира», подготовленную большим коллективом известнейших российских лингвистов. Несмотря на то, что эта энциклопедия адресована детям, она будет интересна и взрослым. Это солидное научно-популярное издание почти на 480 страниц, занимательное и одновременно очень информативное, с иллюстрациями, справочными материалами, игровыми заданиями.