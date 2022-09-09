Свыше 10 тысяч многодетных семей Тюменской области получили участки под ИЖС

Из 26 муниципалитетов региона в лидерах по предоставлению участков значатся Тюмень — 3 696 участков, Тюменский район — 1 441 участок и Заводоуковский городской округ — 716 участков.
Для получения участка (или социальной выплаты вместо земли) семье нужно соответствовать нескольким условиям:
Подробная информация об условиях получения поддержки и перечень необходимых документов доступны по ссылке.
Стоит отметить, что правительство Тюменской области последовательно работает над укреплением института семьи — традиционной ценности российского общества. На это направлено множество региональных программ и акций.
На сайте фонда имущества Тюменской области многодетные семьи, ещё не получившие бесплатный земельный надел, могут онлайн отслеживать номер очереди с помощью специального сервиса в разделе «Многодетным семьям». В поле надо будет указать номер очереди, присвоенный при постановке на учёт.
Земельные участки многодетным семьям предоставляются в ходе реализации нацпроекта «Демография», в состав которого входит региональный проект Тюменской области «Финансовая поддержка семей при рождении детей».