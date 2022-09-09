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Свыше 10 тысяч многодетных семей Тюменской области получили участки под ИЖС

9 сентября 14:13
Фото: 1Mi
На 1 сентября 2022 года земельными участками обеспечены 80% многодетных семей, включенных в очередь. С 2011 года очередь сократилась на 10 663 семей: 10 340 семьям предоставлены земельные участки, 323 семьям — целевая выплата вместо земельного участка, сообщает региональный департамент имущественных отношений.

Из 26 муниципалитетов региона в лидерах по предоставлению участков значатся Тюмень — 3 696 участков, Тюменский район — 1 441 участок и Заводоуковский городской округ — 716 участков.

Для получения участка (или социальной выплаты вместо земли) семье нужно соответствовать нескольким условиям:

  • в семье воспитывается не меньше троих детей до 18 лет;
  • семья проживает в Тюменской области не менее 5 лет (учитывается и проживание в ХМАО или ЯНАО);
  • члены семьи прописаны в том муниципалитете, где подают заявление;
  • хотя бы один из взрослых нуждается в помещении. Это обязательно нужно подтвердить в органе местного самоуправления.

Подробная информация об условиях получения поддержки и перечень необходимых документов доступны по ссылке.

Стоит отметить, что правительство Тюменской области последовательно работает над укреплением института семьи — традиционной ценности российского общества. На это направлено множество региональных программ и акций.

На сайте фонда имущества Тюменской области многодетные семьи, ещё не получившие бесплатный земельный надел, могут онлайн отслеживать номер очереди с помощью специального сервиса в разделе «Многодетным семьям». В поле надо будет указать номер очереди, присвоенный при постановке на учёт.

Земельные участки многодетным семьям предоставляются в ходе реализации нацпроекта «Демография», в состав которого входит региональный проект Тюменской области «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

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#Новости#Ирина Швецова#Общество
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