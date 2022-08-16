Александр Моор выделил двум многодетным семьям материальную помощь на ИЖС

Руслан и Ильнара Мавлюкаева проживают в Ярковском районе. Супруги воспитывают девять детей. Всей семьей они ютятся в квартире площадью 52 квадратных метра. Обеспечение семьи полностью лежит на плечах главы семейства, он работает водителем. Ильнара занимается домом и детьми. Тем не менее, семье удалость поставить сруб на земельном участке, но чтобы его достроить нужны огромные деньги. Руслан Мавлюкаев обратился к губернатору за материальной помощью на покупку стройматериалов. Все остальное он сделает сам, опыт работы в отделке у него есть, заверил тюменец Александра Моора.