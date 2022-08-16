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Александр Моор выделил двум многодетным семьям материальную помощь на ИЖС

16 августа 13:07
Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Многодетные семьи Мавлюкаевых из Ярковского района и Ивановых из Тюмени получат материальную помощь для завершения строительства индивидуальных жилых домов. Такое решение принял губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам личного приема жителей региона.

Руслан и Ильнара Мавлюкаева проживают в Ярковском районе. Супруги воспитывают девять детей. Всей семьей они ютятся в квартире площадью 52 квадратных метра. Обеспечение семьи полностью лежит на плечах главы семейства, он работает водителем. Ильнара занимается домом и детьми. Тем не менее, семье удалость поставить сруб на земельном участке, но чтобы его достроить нужны огромные деньги. Руслан Мавлюкаев обратился к губернатору за материальной помощью на покупку стройматериалов. Все остальное он сделает сам, опыт работы в отделке у него есть, заверил тюменец Александра Моора.

Примерно такая же ситуация сложилась и в семье тюменцев Максима и Александры Ивановых, воспитывающих шестерых детей. Супруг работает фельдшером, она — уборщицей. Живут они на 30 квадратных метрах старого дома. Улучшить жилищные условия они Ивановы решили своими силами. Для этого супруги приобрели большой недостроенный дом с черновой отделкой. Но в связи с ростом цен на строительные материалы, семья теперь не может закончить строительство.

Обеим семья будет оказана поддержка. В этом их заверил глава области.

«Многодетные родители, с которыми я сегодня познакомился, пользуются уважением земляков, потому что правильно воспитывают своих сыновей и дочерей. Поддержать такие семьи всегда приятно», пояснил Моор.

Также губернатор выделил семье Казымовых из Вагайского района средства на покупку холодильника и ноутбука для детей. А в этой семье их восемь.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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